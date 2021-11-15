CHP'li İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında devam edecek bakım çalışması başlatıldı.
Beklemek istemeyen vatandaşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor.
T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında devam edecek bakım çalışması başlatıldı.
Beklemek istemeyen vatandaşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor.
Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar, bakım çalışması nedeniyle Şehitlik durağında yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşların büyük kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken, bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyurulmamasına tepki gösterdi.
Burada vatandaşın mağduriyeti var. Bu işleri gece yapsalar, vatandaş da mağdur olmaz.
İşe yarım saat geç kaldım. Bu çok büyük bir ayıptır.
Şimdi buradan Topkapı'ya gidip oradan aktarma yapacağım.
İşe yetişmem imkansız. Aradım, yarım saat izin aldım.
Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmadı.
Normalde böyle şeylerde, İBB'nin vatandaşa mesaj atması lazım" dedi.