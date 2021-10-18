FETÖ'cü eski vali İdris Akça'ya 15 yıl hapis talebi: 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim

FETÖ'nün mülkiye teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında ifade veren M.G., 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittiği sırada İdris Akça'nın da bulunduğunu kaydederek, "Sohbet için Balgat'ta bulunan bir eve gittik. Burada M.G. isimli şahıs artık makam mevki sahibi olduğumuzu, manevi değerlerimizi korumamız gerektiğini, bizim gibi insanlar gerektiği ve bozulmamız gerektiğini söyledi. Bu evde İdris Akça da vardı. 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim. Virginia Grubunda İdris Akça ile birlikte toplam 10 kişi vardı" dedi.

DEĞİŞTİRİLEN SORUDA ÖRGÜT ŞIKKI

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilirkişi inceleme raporu ile veri analizlerinde 2010 yılının Haziran ve Ağustos ayı arasındaki HTS incelemelerinde İdris Akça'nın KPSS sınavında FETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalara haklarında işlem yapılan 6 kişi ile irtibatı olduğu tespit edildi. Akça'nın genel yetenek testinde son anda değişen 39. ve 53. sorulardan değişen cevap şıklarının bazı adaylara verilmesi sonucunda testteki cevap şıkkını doğru cevap olarak işaretlenmesi nedeniyle 53. Soruda yanlış şık işaretlediği belirlendi.

"BORÇ ALIŞ VERİŞİ"