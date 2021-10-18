FETÖ'cü eski vali İdris Akça'ya 15 yıl hapis talebi: 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma kapsamında ihraç edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan eski Muş Vali Yardımcısı İdris Akça hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İdris Akça, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
FETÖ'DEN İŞLEM GÖRENLERLE PARA TRANSFERİ
Sbah'ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İdris Akça'nın cep telefonundan mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile 18 kez irtibat kurduğu tespit edildi. Akça'nın Ankara'dan ankesörlü hattan da arandığı belirlenirken, Çorum'dan ise kaymakam S.G'nin ardından ankesörlü hattan arandığı kaydedildi. Akça'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen raporlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılmış kişilerle aralarında para transferi olduğu tespit edildi.
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