Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Temelini attığımız Sazlıdere Köprümüz vardı. Burası Kanal İstanbul yolundan geçiyordu. Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz. Köprüye karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar aynı zihniyet. Burada grafikler var. Yarın 2050'de 78 bine çıktığı zaman bu gemileri nereden geçireceksiniz?







KILIÇDAROĞLU'NUN ŞİKAYET MEKTUBU

Devlet yönetmeye talip olan muhalefetin haline üzülüyoruz. Şikayet etmek kime yakışır, önce yatırımcıları tehdit ettiler o da olmadı bürokratları tehdit ettiler. Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz. Avrupalı firmalardan en önemlileri gelip bu projede nasıl yer alacaklarını bilgi edinmeye çalışıyorlar.







1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Dünyanın en geniş köprüsü. Bu özellikte başka bir köprü yok. 18 Mart'tan geriye alabiliriz. Onun öncesinde hizmete girebilir.