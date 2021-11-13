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    • 14.11.2021 00:36
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    İBB'den tepki çeken uygulama! 'Tasarruf' diyerek metrolarda yürüyen merdivenleri kapattılar...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT ve metro arızaları sebebiyle sık sık gündeme gelirken tepki çeken bir uygulamaya gidildi. İBB metrolarda bulunan yürüyen merdivenlerin bazılarını kapatma kararı aldı. Merdivenlerin önüne koyulan bariyerlerin üzerinde ise "Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır.” mesajı yer aldı. Uygulamaya sosyal medyada tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    ’Tasarruf’ diyerek merdivenleri kapattılar!

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

    İETT otobüsleri ve metrolarda yaşanan arızalarla İstanbullu perişan olurken İBB 'tasarruf' adı altında ilginç bir karar aldı.

    İBB, metro girişlerinde yer alan yürüyen merdivenlerin bazılarını şeritlerle kapattı.

    "TASARRUF NEDENİYLE KAPALI TUTULMAKTADIR"
    M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan afişte ise "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

        SÜRESİ BELLİ DEĞİL
        Asılan afişte yürüyen merdivenlerin ne kadar süre kapalı kalacağına ilişkin ise bilgi yer almadı.

        UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ
        İBB'nin 'tasarruf' kılıfıyla süslediği uygulaması sosyal medyada tepki çekti.

        Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Yönetimi 44.995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

        Bir vatandaş, "Beceriksizliği adı ne zamandan beri tasarruf oldu" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        İşte o tepkilerden bazıları:
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