İBB'den tepki çeken uygulama! 'Tasarruf' diyerek metrolarda yürüyen merdivenleri kapattılar...

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir uygulamaya imza attı.
İETT otobüsleri ve metrolarda yaşanan arızalarla İstanbullu perişan olurken İBB 'tasarruf' adı altında ilginç bir karar aldı.
"TASARRUF NEDENİYLE KAPALI TUTULMAKTADIR"
M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan afişte ise "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.