İBB'den tepki çeken uygulama! 'Tasarruf' diyerek metrolarda yürüyen merdivenleri kapattılar...

"TASARRUF NEDENİYLE KAPALI TUTULMAKTADIR"

M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan afişte ise "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.