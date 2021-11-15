CHP yandaşı Levent Gültekin başörtülüleri hedef aldı: Ülkeden özür dilesinler

HALK TV'DE BAŞÖRTÜLÜLER HEDEF ALINDI

Kılıçdaroğlu'nun çıkışı CHP kanalı Halk TV canlı yayınında masaya yatırılırken CHP yandaşı Levent Gültekin, skandal ifadelerle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

LEVENT GÜLTEKİN: BAŞÖRTÜLÜLERİN OYUYLA İNSANLARIN HAYATI MAHVOLDU

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını söyleyen Gültekin, "Başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Gültekin'in başörtülü vaandaşları hedef alan açıklaması şu şekilde:

"Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi."