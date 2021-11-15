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    • 15.11.2021 22:16
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    CHP yandaşı Levent Gültekin başörtülüleri hedef aldı: Ülkeden özür dilesinler

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışı tartışılırken CHP yandaşı Levent Gültekin skandal ifadelerle başörtülüleri hedef aldı. CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını söyleyerek "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    İşte CHP’nin helalleşme şekli!

    Kutuplşama siyaseti güden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helaleşme' çıkışı tartışma konusu oldu.

    CHP'nin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurmuş ve "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

    HALK TV'DE BAŞÖRTÜLÜLER HEDEF ALINDI
    Kılıçdaroğlu'nun çıkışı CHP kanalı Halk TV canlı yayınında masaya yatırılırken CHP yandaşı Levent Gültekin, skandal ifadelerle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

    LEVENT GÜLTEKİN: BAŞÖRTÜLÜLERİN OYUYLA İNSANLARIN HAYATI MAHVOLDU
    Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını söyleyen Gültekin, "Başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Gültekin'in başörtülü vaandaşları hedef alan açıklaması şu şekilde:

    "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi."

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