Vatandaşın parası Ekrem İmamoğlu'nun PR'ına aktı! İşte İBB'nin organizasyonlara akıttığı paralar
İstanbul'u yönettiği günden beridir elle tutulur bir projeye imza atmayıp, şehrin temel sorunlarına görmezden gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tek şey PR hizmeti. Altyapıdan, ulaşıma birçok sorunla yaşamaya çalışan vatandaşların parası İBB'nin konserlerine vb. organizasyonlarına akıyor. Son olarak İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapması büyük tepki çekti. İmamoğlu'nun Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira akıttığı ortaya çıktı. Biz de takvim.com.tr olarak CHP'li İBB'nin hangi sanatçıya ve organizasyonlara kaç para verdiğini derledik.
15.11.2021 14:40
- Son Güncelleme: 15.11.2021 14:42
İstanbulluların dertlerini çözemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaştan aldığı paraları sanki her şey dört dörtlükmüş gibi konserlere, etkinlikler ve sanatçılara yatırıyor.
Son olarak İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapmasına sosyal medyadan tepki gösterilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "23 Haziran Etkinlik Organizasyonu Karsu Dönmez Konseri Hizmet Alımı" için ihaleye çıktı. 18 Haziran 2021 tarihli yapılan ihalede 23 Haziran'daki Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira ödendiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr olarak İBB'nin hangi sanatçıya ne kadar para edediğini deşifre ettik.