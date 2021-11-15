Vatandaşın parası Ekrem İmamoğlu’nun PR’ına aktı! İşte İBB’nin organizasyonlara akıttığı paralar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "23 Haziran Etkinlik Organizasyonu Karsu Dönmez Konseri Hizmet Alımı" için ihaleye çıktı. 18 Haziran 2021 tarihli yapılan ihalede 23 Haziran'daki Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira ödendiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr olarak İBB'nin hangi sanatçıya ne kadar para edediğini deşifre ettik.