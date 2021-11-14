İBB bütçesiyle Ekrem İmamoğlu PR'ı! Karsu Dönmez'le mutfakta şovun bedeli ortaya çıktı

Yerel seçimler öncesi İstanbul'un sorunlarını bildiğini ve çözüm üreteceğini iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra verdiği sözlerin tamamını unuttu. İstanbul'un var olan sorunlarına çözüm üretmek bir yana işleyen düzeni de bozan İmamoğlu yönetimi şehri adeta kaosa sürüklerken, seçim öncesi sürekli vurgu yaptığı "israfı bitireceğim" sözlerini adeta söylememişçesine İBB bütçesini kendi PR'ı için kullanmaya başladı.
İSTANBUL BAHANE PR ŞAHANE
İstanbul Belediye Başkanı olduğunu adeta unutan Ekrem İmamoğlu, her fırsatta kendi reklamını yapma ve keyif sürme peşine düştü. İstanbul'da sel felaketi yaşandığında ailesiyle birlikte tatile giden İmamoğlu, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma hazırlığı kapsamında da Türkiye'yi il il gezmeye başladı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son şovu ise şarkıcı Karsu Dönmez ile çektiği video oldu. Karsu Dönmez ile mutfağa girerek adeta "şov" yapan İmamoğlu, çekilen videoyu kendi Youtube kanalı üzerinden yayınladı.
VİDEONUN MASRAFI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN Mİ?
Videonun yayınlanmasının ardından CHP medyası adeta yarışa girerek İmamoğlu güzellemesine başladı. Cumhuriyet, Oda TV, T24, Duvar gibi CHP fondaşı medya kanalları İmamoğlu'nun mutfakta şovunu övme yarışına girdi.
Sosyal medyadaki birçok kullanıcı ise videonun masrafının İBB bütçesinden mi karşılandığı sorusunu sordu. İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle kendi PR'ını yaptırdığı iddia edilirken, CHP kaynakları ise bu iddiaları yalanlayarak Karsu Dönmez'in para almadan videoda oynadığını savundu.