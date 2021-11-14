İBB bütçesiyle Ekrem İmamoğlu PR'ı! Karsu Dönmez'le mutfakta şovun bedeli ortaya çıktı

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İstanbul Belediye Başkanı olduğunu adeta unutan Ekrem İmamoğlu, her fırsatta kendi reklamını yapma ve keyif sürme peşine düştü. İstanbul'da sel felaketi yaşandığında ailesiyle birlikte tatile giden İmamoğlu, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma hazırlığı kapsamında da Türkiye'yi il il gezmeye başladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son şovu ise şarkıcı Karsu Dönmez ile çektiği video oldu. Karsu Dönmez ile mutfağa girerek adeta "şov" yapan İmamoğlu, çekilen videoyu kendi Youtube kanalı üzerinden yayınladı.