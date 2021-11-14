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    • 14.11.2021 23:55
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    İBB bütçesiyle Ekrem İmamoğlu PR'ı! Karsu Dönmez'le mutfakta şovun bedeli ortaya çıktı

    Seçildiği günden bu yana İstanbul'un sorunları yerine kendi PR'ı ile uğraşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak şarkıcı Karsu ile mutfakta yemek yaparak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Videonun masraflarının İBB tarafından karşılandığı iddia edilirken, şarkıcı Karsu Dönmez'e haziran ayında İBB bütçesinden 170 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mutfakta şovun bedeli 170 bin TL! İBB’nin parasıyla reklam...

    Yerel seçimler öncesi İstanbul'un sorunlarını bildiğini ve çözüm üreteceğini iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra verdiği sözlerin tamamını unuttu. İstanbul'un var olan sorunlarına çözüm üretmek bir yana işleyen düzeni de bozan İmamoğlu yönetimi şehri adeta kaosa sürüklerken, seçim öncesi sürekli vurgu yaptığı "israfı bitireceğim" sözlerini adeta söylememişçesine İBB bütçesini kendi PR'ı için kullanmaya başladı.

    İSTANBUL BAHANE PR ŞAHANE
    İstanbul Belediye Başkanı olduğunu adeta unutan Ekrem İmamoğlu, her fırsatta kendi reklamını yapma ve keyif sürme peşine düştü. İstanbul'da sel felaketi yaşandığında ailesiyle birlikte tatile giden İmamoğlu, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma hazırlığı kapsamında da Türkiye'yi il il gezmeye başladı.

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son şovu ise şarkıcı Karsu Dönmez ile çektiği video oldu. Karsu Dönmez ile mutfağa girerek adeta "şov" yapan İmamoğlu, çekilen videoyu kendi Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

    VİDEONUN MASRAFI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN Mİ?
    Videonun yayınlanmasının ardından CHP medyası adeta yarışa girerek İmamoğlu güzellemesine başladı. Cumhuriyet, Oda TV, T24, Duvar gibi CHP fondaşı medya kanalları İmamoğlu'nun mutfakta şovunu övme yarışına girdi.

    Sosyal medyadaki birçok kullanıcı ise videonun masrafının İBB bütçesinden mi karşılandığı sorusunu sordu. İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle kendi PR'ını yaptırdığı iddia edilirken, CHP kaynakları ise bu iddiaları yalanlayarak Karsu Dönmez'in para almadan videoda oynadığını savundu.

        BELGE ORTAYA ÇIKTI
        Tüm bu gelişmelerin ardından İBB'nin kasasından Karsu Dönmez'e haziran ayında "23 Haziran Etkinlik Organizasyonu" adı altında düzenlenen konser için 170 bin TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İBB'nin kasasından ballı ödemeler alan Karsu'nun bunun karşılığında İmamoğlu'nun kişisel reklamlarında seve seve boy gösterdiği görülmüş oldu.

        BU İLK DEĞİL
        İBB bütçesini adeta kendi çiftliği gibi kullanan İmamoğlu, daha önce de kendi yandaşı Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi isimlere de on binlerce TL'lik ödemelerde bulunmuştu. Bu ödemeler karşılığında ise Özoğuz ve Sam sosyal medyada İmamoğlu trollüğüne soyunarak CHP'li başkan hakkında güzellemeler yapmıştı.

        Takvim.com.tr/Özel haber
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