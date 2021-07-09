Millet İttifakı'nda adaylık polemiği kızışıyor! Kılıçdaroğlu'nun sahaya inmesi ortaklarını kızdırdı

İP'Lİ POYRAZ: "ADAYIMIZ MERAL AKŞENER, HEPİMİZİN UMUDU"

CHP'den "Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamaları ardı ardına gelirken, ittifak ortağı İYİ Parti Meral Akşener'de ısrarcı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir. Nokta" demişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan da "Bizim adayımız Meral Akşener'dir" çıkışı geldi.





"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI 'KESİN GİBİ"

Taraflardan peş peşe açıklamalar ve restler gelirken, gazeteci Melik Yiğitel de Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine ilişkin son kulis bilgilerini aktardı. Yiğitel'in yazısı şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamasından sonra Millet İttifakı kulislerinine kulak verdim.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı 'kesin gibi'. Zira Bülent Kuşoğlu, CHP'deki önemli isimlerden Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Bülent Tezcan ve Engin Özkoç'un da aralarında olduğu bir ekibin içinde. Bu ekip Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalışıyor. CHP'lilere göre Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iletişimi ve anketlerini yürütecek birim oluşturdu. Ayrıca, Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olması, adaylık ilanının Kılıçdaroğlu'dan bağımsız yapılmadığının göstergesi.

HDP OYLARI İÇİN KILIÇDAROĞLU

Parti içindeki 'sol kanat' da "Millet İttifakı ortak adayı ittifakın büyük ortağı CHP'nin genel başkanı olmalı" görüşünde. CHP'nin her kademesinde önemli görevlerde bulunmuş bir isim, Millet İttifakı'nın seçimi kazanabilmesi için HDP oylarının kilit ve belirleyici olduğunu belirterek, HDP oylarını Millet İttifakı'na getirecek tek ismin Kılıçdaroğlu olduğunu özellikle vurguladı.

'O DA ARTIK ÇOK İSTİYOR'

Kılıçdaroğlu, yakın zamana kadar 'en çok oyu alacak ortak aday'dan yana tavır koydu. Ancak özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi ile HDP'yi bir arada idare ederek İstanbul ve Ankara büyükşehir seçimlerini kazanmasından sonra, Cumhurbaşkanı adaylığını gündemine almaya başladı. Partideki genel kanaat, 'cumhurbaşkanı adaylığını artık çok istediği' yönünde.

Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesinde, parti içinde kendisi için çalışma yürüten çekirdek ekibin 'ikna çalışmaları' da etkili olmuş.

'SAĞ OYLARI ALAMAZ'

Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanını İYİ Parti ve SP'li kaynaklara da sordum. İYİ Parti cephesi, seçime her partinin kendi adayıyla katılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olmasına itiraz etmiyor. Ancak Millet İttifakı olarak ortak adayla seçime girilecekse, Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansı olmadığını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin 'ortak aday' önerisi ise genel başkanları Meral Akşener. Üst düzey bir İYİ Parti'li yönetici, "Milliyetçi, muhafazakar seçmenden oy alacak en doğru isim Akşener'dir" ifadesini kullandı.

SP de 'ortak adayla seçime gitme' ve 'sağdan da oy alabilecek aday' önerisinde bulunuyor ve bunun için Kılıçdaroğlu'nun doğru isim olmadığı görüşünde. Partinin konuştuğu isimler ise Abdullah Gül ya da Ali Babacan.