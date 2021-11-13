Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.11.2021 12:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2021 12:48
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu "milleti kandırıyorlar ortada otomobil yok" demişti... CHP'li vekil TOGG'un direksiyonunda...

    Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu. CHP lideri, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı. TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP’li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçerken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

    CHP’li vekil TOGG’un direksiyonunda...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

    TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP'li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçerken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi'de bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.

    Kılıçdaroğlu'nun 'yerli otomobil' sözleri izlenme rekoru kırıyor

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’nın kış yapılanmasına darbe
    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu "milleti kandırıyorlar ortada otomobil yok" demişti... CHP'li vekil TOGG'un direksiyonunda...
        SON DAKİKA