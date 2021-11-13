Kılıçdaroğlu "milleti kandırıyorlar ortada otomobil yok" demişti... CHP'li vekil TOGG'un direksiyonunda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.



TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP'li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçerken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi'de bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.



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