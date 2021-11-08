Şehit yakınına sinkaflı küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu: “Bu şahsın milliyetçiliği balon gibi patladı”





"ADALETE, KADIN HAKLARINA SAYGINIZ, ŞEHİDİMİZE BAKIŞ AÇINIZ BU MUDUR''

Üniversite öğrencisi Tanrıöver açıklamasının devamında, ''Şüheda'nın manevi varlığına, Türk kadınına ortalık yerde bomboş konuşan bu şahıs tarafından edilen hakaret ve küfür bu memleketin tüm şehitlerine, tüm kadınlarına ve vatandaşlarına edilmiştir. Çünkü o şehit hepimizin şehidi, o kadın hepimizin anası, bacısı ve hiç şüphesiz her birimizin ağabeyidir. Bugün bunun karşısında şu an olduğu gibi dimdik durmazsak bu memlekette tuz dahi kokmuş olacaktır. Bir üniversite öğrencisi ve onurlu Türk gençleri olarak bugün burada yaptığımız basın açıklaması ve akabinde gerçekleştireceğimiz suç duyurusu bizler için bir ödevdi ve birazdan ödevimizi yerine getireceğiz. Lütfü beylerle alakalı dün aldığımız habere göre partisinde sadece görev değişikliği yaşanmıştır. Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendiye de burada sizlerin huzurunda sesleniyoruz. Bu şahsı, partinizde barındırmayınız. Milletin aklıyla alay etmeyiniz. Adalete, kadın haklarına saygınız, şehidimize bakış açınız bu mudur? Yazıklar olsun diyoruz'' diye konuştu.