Şehit yakınına sinkaflı küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu: “Bu şahsın milliyetçiliği balon gibi patladı”

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına söylediği sözler nedeniyle, hukuk fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa sunulan dilekçede, Türkkan'ın şehit yakınının nezdinde tüm şehit yakınlarına, gazi ile gazi yakınlarına ve vatanını milletini seven tüm vatan evlatlarına hakaret ettiği aktarıldı.
Savcılığa sunulan dilekçede Türkkan'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan cezalandırılması talep edildi.
"VİCDANLARDA BU ÖZÜR HÜKÜMSÜZDÜR''
Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan üniversite öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, ''Kamuoyunun malumu olmak üzere hafta içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve yönetiminin Doğu illerini ziyareti kapsamında uğradığı güzel Bingöl'ümüzde menfur bir olay gerçekleşmiştir. Yüreğinde zerrece vatan sevgisi bulunduran her vatandaşı, bu olay derinden sarsmıştır. 4000 yıllık Türk töresinde ve İslam geleneğimizde Şüheda'nın yeri bellidir. Şehidimizin öz ağabeyinin defaten şehadete eren kardeşinin parça parça olan vücudunun haftalarca arazide aranması girizgahıyla meramını dile getirmesi neticesinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili, milletin vekili olduğundan habersiz soy isminin 2 hecesine de şaibeyle bakmamıza neden olan Lütfü Türkkan'ın ağır hakaret ve küfürlerine maruz kalmıştır. Milliyetçi misyondan beslendiğini iddia eden bu şahıs ve partisi, sözde özür dilerken bile kibrinden vazgeçmeyerek şehidimizin ailesinden, bacısından, hepimizin ailesinden özür dilemeye tenezzül dahi etmiyor. Vicdanlarda bu özür hükümsüzdür'' dedi.