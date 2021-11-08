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    • Güncel
    • 08.11.2021 16:11
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    • 08.11.2021 16:35
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    CHP'li Faik Öztrak küfürcü Lütfü Türkkan'a sahip çıktı 'savcılar şehit abisine karşı harekete geçsin' dedi

    İP'li Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüş, partisi ise tepkilere kulak tıkayarak Türkkan'ı ihraç etmek yerine görevinden alarak adeta gaz almıştı. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a, Lütfü Türkkan’ın küfürleri soruldu. Öztrak, Türkkan'a bir kelime bile tepki göstermezken aksine "Provokasyon var, savcılar provokasyonla ilgili soruşturma açtı mı?" diyerek üste çıkmaya çalıştı.

    takvim.com.tr
    Utanmazlığın bu kadarı!

    İYİ Parti eski Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti.

    Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."


    Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

    Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    CHP KÜFÜRCÜYÜ DEĞİL ŞEHİT YAKININI SUÇLADI
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfür skandalı soruldu. Öztrak, müttefikleri küfürcü Lütfü Türkkan'a dair hiçbir cümle kurmazken, şehit abisine provokatör suçlaması yaparak savcıları şehit abisine işlem yapılması için göreve çağırdı.

    Utanmazlığın bu kadarı!



    AKŞENER'DEN KK'YA "SESSİZ KALIN" TELEFONU
    Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sessizlik kararı çıktı. Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.

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    Utanmazlığın bu kadarı!
    Haberler Güncel CHP'li Faik Öztrak küfürcü Lütfü Türkkan'a sahip çıktı 'savcılar şehit abisine karşı harekete geçsin' dedi
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