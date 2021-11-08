Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen isim oldu! "İYİ Parti'yi FETÖ destekliyor" açıklaması hala hafızalarda

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

FETÖ'CÜ DEDİĞİ İP'E KATILMIŞTI

MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı.

'FETÖ destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti

Erhan Usta, İP'in FETÖ destekli olduğunu söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor: "CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir bloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ de destekliyor."

Bilindiği üzere Koray Aydın da İYİ Parti için yine "FETÖ'cüler de destekliyor" açıklaması yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.