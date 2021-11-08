SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan şehit kardeşine aşağılık küfür! İBB Grup Meclisi'nde tepki: Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN TEPKİ: MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETSİN

Diğer AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İYİ Parti'nin kendi utancını kapatmak için Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldığını belirtti.

Bunun yeterli olmadığını ifade eden Gökkuş, "O şehit yakınından özür bile dilemediler. O şahsın birazcık onuru varsa milletvekilliğinden de istifa etmesi lazım. Partisinin de ihraç etmesi lazım." diye konuştu.