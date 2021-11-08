İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit kardeşine hakaret yağdırdı! Partisi sessiz kaldı şehit yakınları isyan bayrağı açtı

Başkan Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İYİ Parti'den malum bir kişinin, bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Peki, nasıl vereceğiz? 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım" dedi. Meral Akşener'e de çağrı yapan Erdoğan, "Hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" diye konuştu.

SANCAK MESAJI!

Başkan Erdoğan, Van Başkale'deki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda yapılan sancak törenine mesaj gönderdi.

"Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağınıza sahip çıkacağınızı biliyorum" dedi.

EN İYİSİ İSTİFA İHRAÇ

Bingöl'de İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in programı sırasında Tahir Gürmen, partiyi eleştirdi.

Hemen devreye İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan girdi. 1997'de hayvanları otlatırken PKK'nın şehit ettiği İsa Gürmen'in (14) ağabeyi olan Tahir Gürmen'e küfür etti. Bunun üzerine Türkiye'nin her yerinden tepkiler yükseldi.

İYİ Parti, Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği görevine son verdi. Ama tepkiler durmak bilmedi. Dün 9 ilde binlerce vatandaş, şehit yakınları, sivil toplum örgütleri yürüyüş düzenledi. Hakkari'den İzmir'e, Bolu'dan Bitlis'e, İstanbul'dan Ağrı, Iğdır Ardahan'a kadar her yerde vatandaşlar Türkkan'ı protesto etti. Özellikle Bingöllü aileler, ellerinde Türk bayrakları ve "Şehidime dokunma", "Onlar bize emanet" yazılı dövizler ile miting gerçekleştirdi. Hepsi de isteklerini dile getirdi: Hem milletvekilliği görevinden istifa etsin. Hem de partiden ihraç edilsin!