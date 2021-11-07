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Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren'in boynundan tutup "Senin bacını s..." diye küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler geliyor. İyi parti yönetiminin partiden istifa ettirmediği Türkkan'ın sadece grup başkanvekilliğinden alınması ise tepkileri daha da büyüttü. İşte Türkiye'nin dört bir yanında yapılan protesto yürüyüşleri....

07.11.2021 14:28 - Son Güncelleme: 07.11.2021 14:39
Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

Yurdun dört bir yanından şehit, gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

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Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

Şehit yakınına söylediği küfürlü sözlerin ardından Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

Türkkan'ın dilediği özürü kabul etmediklerini belirten şehit ve gazi yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de edilen küfüre kaşı sessiz kalmakla suçladılar.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

Birçok ilde şehit ve gazi yakınları İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor

İşte Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Hakkari'deki protestolar...

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