Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan yurdun dört bir yanında protesto ediliyor
Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren'in boynundan tutup "Senin bacını s..." diye küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler geliyor. İyi parti yönetiminin partiden istifa ettirmediği Türkkan'ın sadece grup başkanvekilliğinden alınması ise tepkileri daha da büyüttü. İşte Türkiye'nin dört bir yanında yapılan protesto yürüyüşleri....
07.11.2021 14:28
- Son Güncelleme: 07.11.2021 14:39
Yurdun dört bir yanından şehit, gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Türkkan'ın dilediği özürü kabul etmediklerini belirten şehit ve gazi yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de edilen küfüre kaşı sessiz kalmakla suçladılar.
Birçok ilde şehit ve gazi yakınları İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.