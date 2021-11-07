Arşiv açıldı! İşte şehit kardeşine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kirli sicili... Her yol var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak "senin bacını s...." şeklinde vicdanları sızlatan alçaklığa imza attı.
ÖNCE MONTAJ DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Önce küfretmediğini montaj yapıldığını iddia eden Türkkan daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan Akşener'den özür diledi.
GÖSTERMELİK İSTİFA
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
"İSTİFA EDİYORUM"
İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK
Şehit kardeşine "Senin bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.
LÜTFÜ TÜRKKAN'IN KİRLİ SİCİLİ
Lütfü Türkkan'ın imza attığı skandal ise ilk değil.
İYİ Partili ismin geçmişi skandallarla dolu gaflar, küfürler kaçak yapılar... İşte Türkkan'ın kabarık sicili...
GİRESUNLULARA KÜFÜR İDDİASI
20 Mayıs 2011 tarihinde Dilovası Giresunlular Derneğine seçim ziyareti yapan Türkkan'ın, başkanın toplantıya 15 dakika geç gelmesinin ardından küplere bindiği ve "Eğer ben seçilirsem yemin ediyorum bu derneği buradan kaldıracağım. Giresun toplumunu k….a bile takmıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Dernek yönetimi bu sözler üzerine Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.