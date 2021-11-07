Arşiv açıldı! İşte şehit kardeşine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kirli sicili... Her yol var

İKİ PAYLAŞIMI DA YALAN ÇIKTI

Yine 2019 yılında İzmit'e bağlı Akmeşe'ye giden Türkkan, bir berberle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Bu kardeşimiz bana kırgınmış. Sebep de kaynanası ölmüş ben aramamışım. Sanırsın ki her akşam yatmadan evvel kaynana sayımı alıyorum ben. Yahu nereden bileyim ben senin kaynananın öldüğünü" diye yazdı. O berber ise Türkkan'ı videolu yanıtla yalanlayarak "Benim kaynanam sağ, ölmedi" dedi.

Başka bir paylaşımında ise, "Akmeşe'de fırıncılık yapıyor bu ablamız. Bu fırın sayesinde çocuklarını okuttu, evlendirdi, torun sahibi oldu. Emeği ile ayakta kalanlara selam olsun" diye yazdı. Ancak fotoğraftaki kadının tek çocuğunun olduğu, o çocuğun da bekar olduğu ortaya çıktı.