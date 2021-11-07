Son dakika: Başkan Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu! Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi: Bu zatın hayatı yalan

Hasankeyf'te yapılan çalışmaların sorulması üzerine Erdoğan, Hasankeyf'in çalışmalar öncesi elden çıkmak üzere ve bitmiş durumda olduğunu, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na tarihi zenginliği kurtarma talimatı verdiğini anımsattı.

Köprüler, camiler, kervansaraylarıyla Hasankeyf'in bulunmaz bir zenginlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, buranın sular altında kalma tehdidi ve tehlikesi olduğuna işaret etti.

Hasankeyf'te hidroelektrik santral kaynağı, kültür kaynağı ve su kaynağı olmak üzere 3 kaynak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda buranın özellikle sadece su itibarıyla yıllık bizim buradan gelirimiz yaklaşık yılda 4 milyar civarında bir kaynak. Ama hepsinden öte tabii kuraklıkların olduğu bir dönemde, sulamadan elde edeceğimiz fayda, imkan çok çok önemli. Diğer taraftan elektrik enerjisi noktasında, herkesin 'Enerji de ciddi sıkıntılar var' dediği bir dönemde, biz buradan ciddi bir enerji kaynağını da ülkemize kazandıracağız. Özellikle de 5 şehrimiz buradan ciddi istifade edecek. Benim en çok üzerinde durduğum şey, özellikle kültür noktasındaki bu tarihi eserleri kazandık. 6 metre yükseltmek suretiyle Küçük Saray'ı kazanmak bizim için gerçekten bu dönemde çok büyük bir başarı. Diğer taraftan camiler, kervansaraylar bütün onların hepsini kazandık. Bundan sonra buraya turistler gelecek. Yapılması gereken, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın atacağı adımlarla, kampanyalarla buraya turist çekmek. Bölgede Mardinimiz var. O da bizim için önemli bir çekim alanı. Diyarbakır da bir çekim alanı. Siirt damadı olduğum için söylemiyorum, oranın da kendine has özellikleri var. Batman da sürekli olarak gelişiyor. 3 yıl, 3,5 yıl önceki Batman ile bugünkü Batman tartışılmaz. Buraya artık gelmek zor bir şey değil. 1 saat 45 dakika İstanbul'dan Batman'a uçakla seyahat. Bütün bunlar işi kolay kılıyor. Bundan sonrası zaten turizme yönelik adımlar ki bu adımlar çok daha işimizi kolaylaştıracak. Bir de Batman, Siirt bunlar da artık birbiriyle iç içe. Şu anda Hasankeyf'teki bu eserler çok ciddi çekim alanı oluşturacak. Buradan tabii sizin gayretlerinizden de istifade edeceğiz. Arkeolojik adımlar ve bir de zemin artı bir olmak üzere yaptığımız villalar burada yaşayan insanların konforunu artırdı. Çünkü benim Batmanlı, Mardinli kardeşime artık bu yakışır dedik ve orada zemin artı bir konutları yaptık. Orada yaşayanlara bunları da verdik."

Namık Kemal Üniversitesinden bir öğrencinin "Necmettin öğretmenlerin, Aybüke öğretmenlerin, Yasin Börülerin, Muhammet Fatih Safitürklerin adını ağzına alamayanlar her hafta 'Selahattin Demirtaş neden içerde' diye hesap sormaya çalışıyor. Bizler Kürt gençleri olarak bu ikiyüzlülüğün hesabını sandıkta soracağız. Siz bu ikiyüzlülük hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük." dedi.

Erdoğan, bir Kürt kızı olarak böyle bir şuurda olmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"İdrak çok önemli. Bir siyasi partinin başında da olsan, kahvaltı için geleceğini haber veriyor. Bu ülkede bu kadar insana rağmen terör örgütünden bizim Yasin Börü gibi yavrularımızın ölümüne neden olan bir adamla ilgili, onu ziyarete gitmekten daha büyük gaflet olur mu? İster ana muhalefetin başı ol ister diğer muhalefetin başı ol veyahut da PKK terör örgütü ile müşterek hareket eden bir partinin başı ol, eş başkanı ol, ne olursan ol. İnşallah 2023 Haziran...Yoğun çalışacağız, genç arkadaşlarımızla bu işleri çok iyi masaya yatıracağız. Biliyorsunuz şimdi Z kuşağı, Y kuşağı falan diyorlar ya, ben sizi Teknofest kuşağı olarak görüyorum. İnşallah sandığa gömer miyiz?"

Başkan Erdoğan'ı Kürtçe olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizi canı gönülden çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun." şeklinde selamlayan bir kız öğrenci de eskiden evlerinde Kürtçe konuşmaktan korktuklarını, bugün ise Cumhurbaşkanı'nın karşısında dillerini konuşabildiklerini, müziklerini özgürce dinleyebildiklerini söyledi ve Erdoğan'a teşekkür etti.

Bir başka öğrenci de Erdoğan'a "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz'da darbe girişimini, göğüs gererek beraber atlattık' demişti. Fakat 15 Temmuz darbe gecesi bir evde televizyon izlerken görüntüleri sızmıştı. Geçen günlerde Kandil Tezkeresi hakkında hayır oyu verdi. Fakat açıklamalarında 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' dedi. Evet bu açıklamalarından sonra biz gençler kendi ile ters düşmesine gülüyoruz. Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz." sorusunu yöneltti.

"BU ZATIN HAYATI YALAN"

Erdoğan, öğrencinin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu zatın hayatı yalan. Bir defa o gece, kendisi tüm kayıtlar da var zaten, o gece 23.15 gibi geliyorum. Oradan o Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçiyor ve biz oraya geldiğimizde tabii on binler havalimanındaydı. Adam sormaz mı ya, 'Bu kadar kişi burada niye bekliyor?' Ama o FETÖ'cülerin ona hazırlamış olduğu tankların arasından çekti oraya gitti ve oradan da kahvesini yudumlayarak, gelişmeleri izledi. Diyorum ya hayatı yalan. Bütün yaptığı açıklamalarına bakıyorsunuz akşam, sabah hep yalan. Burada biz onun yalanlarına cevap vermekten bıktık. Bir defa dürüst ol, doğru ol. Şu anda mesela enteresandır adına Millet İttifakı dedikleri bu ittifakın içerisinde 3'lü olarak yerlerini alıyorlar. Peki kim bu? Terör örgütünün adeta parlamentoya sızmış bir grubu var değil mi? HDP. Şu anda İYİ Parti son dönemde onlara karşı bir tavır içine girdiğini söylüyor. Ne derece samimidir onu tabii bilemiyoruz. Ama Siirt'te filan bazı şeyler kendilerine söyleniyor. Farklı yerlerde söyleniyor ve o da onlara karşı olduğunu ifade ediyor. Onlara karşı olduğunu ifade etmen için bir defa seçimde üçlü bir koalisyon halinde girdiniz. İşte önümüzdeki seçim için de ne olacağını göreceğiz. Tabii Millet İttifakı olarak CHP, İP ve öbür tarafta HDP, şimdi bazı işte yeni kurulan partilerden küçükler var. Onlar da herhalde katılacak öyleye benziyor. İrili ufaklı bir koalisyon kurmaya çalışıyorlar. Bizim de şu anda Cumhur İttifakı olarak bir ittifakımız var. Biz de Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nda da AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak şimdilik üç yapı söz konusu. Bunla yolumuza inşallah devam ediyoruz. Biz gençlerimize bakıyoruz. Biz gençlerimizle beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz ama çok çalışacağız. Kendimize inanıyoruz, yaptıklarımıza inanıyoruz. Ortaya eser koyduk, eserlerimize inanıyoruz."

ANLAMLI HEDİYE

Programda Başkan Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çizildiği resim hediye edildi.