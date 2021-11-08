İspanya KADES’i örnek seçti: 2 milyon 668 bin kez indirildi

Yapılan görüşmelerde 2020 yılında İspanya 'da 50 kadının öldürüldüğünü, alınan tüm tedbirlere rağmen cinayetlerin maalesef devam ettiğinin kendilerine aktırıldığını belirten Çalık, şunları söyledi: "Hatta gittiğimiz gün, çok kısa bir süre önce 68 yaşındaki bir kadının 70 yaşındaki eşi tarafından öldürüldüğünü ifade ettiler. İspanya kadının temsili açısından çok yol kat etmiş, hem senatoda hem Temsilciler Meclis'inde hem de kabinesinde kadın temsilinin çok güçlü olduğu bir ülke ve 2004 yılından itibaren de çıkarmış oldukları yasalarla dünyada, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi en erken başlatan, elektronik kelepçe uygulaması dahil olmak üzere başlatan ülkelerden biri olmasına rağmen yine toplumsal farkındalıkları kamu spotları, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla her alanda oluşturdukları eşitlik birimlerine rağmen maalesef hala, nüfusa oranla baktığımızda, yılda 50 kadın cinayetini tamamen ortadan kaldırmış değil."