Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşinin boğazına sarılıp galiz küfür etti

    İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ağır küfür etti. Tepkiler yükselince çirkin olayı bir açıklamayla geçiştirmek istedi. Video yayınlayıp önce Akşener'den, sonra tüm Türkiye'den özür diledi. Fakat rencide ettiği şehit yakınlarını görmezden geldi. Tek kalime dahi etmedi.

    Bunun neresi İYİ
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, HDP ile yakın ilişki kurmalarına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti.

    O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.

    Tepkiler üzerine Türkkan, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı ama şehit ailelerini ağzına bile almadı. Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Oğlum İsa, 1997'de katledildi. Hâlâ içimiz yanıyor. Oğlum Tahir'e küfredilmesine çok üzüldüm. Sabaha kadar uyuyamadım" diye isyan etti. Türkkan'a her kesimden tepkiler ise çığ gibi yükseldi:

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terbiye dışıdır, şiddetle kınıyorum
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor
    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Müfteri, provokatör
    Şehit babası İbrahim Taşdemir: Ona Kur'an hediye edeyim ahlakı öğrensin

    Şehit abisi Murat Bulut: O küfrü tüm şehit ailelerine etti.
    Şehit babası Selehattin Özalkan: Şehit babası olarak çok üzüldüm, kahroldum.
    THMG Derneği: Dava açacağız
    Gaziler Vakfı: İstifa et Türkkan!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Irak Başbakanına drone ile saldırı
    Haberler Güncel İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşinin boğazına sarılıp galiz küfür etti
        SON DAKİKA