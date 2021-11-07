İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşinin boğazına sarılıp galiz küfür etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, HDP ile yakın ilişki kurmalarına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti.

O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Türkkan, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı ama şehit ailelerini ağzına bile almadı. Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Oğlum İsa, 1997'de katledildi. Hâlâ içimiz yanıyor. Oğlum Tahir'e küfredilmesine çok üzüldüm. Sabaha kadar uyuyamadım" diye isyan etti. Türkkan'a her kesimden tepkiler ise çığ gibi yükseldi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terbiye dışıdır, şiddetle kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Müfteri, provokatör

Şehit babası İbrahim Taşdemir: Ona Kur'an hediye edeyim ahlakı öğrensin

Şehit abisi Murat Bulut: O küfrü tüm şehit ailelerine etti.

Şehit babası Selehattin Özalkan: Şehit babası olarak çok üzüldüm, kahroldum.

THMG Derneği: Dava açacağız

Gaziler Vakfı: İstifa et Türkkan!