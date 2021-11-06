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    • Güncel
    • 06.11.2021 19:25
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    • 06.11.2021 20:48
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    İYİ Parti'li ahlaksız Lütfü Türkkan'ın 6 yıl önce şehit duyarı yaptığı tweet ortaya çıktı

    İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler dalga dalga büyürken vatandaşlar şehidin ağabeyinin namusuna küfreden Türkkan'ın geçmişte paylaştığı iftirayı buldu. İyi Parti'li ahlaksız Türkkan 6 yıl önceki paylaşımında, sözde AK Parti seçmeni şehit ailesine hakaret etttiği için tepki göstermiş. Öte yandan şimdiye kadar ne İyi Parti Lideri Meral Akşener ne de büyük ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Ahlaksız İYİ Parti’li Lütfü Türkkan’ın tweeti ortaya çıktı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'deki gezisinde bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine "senin bacını s....rim" küfrünü savurması gündemin en sıcağındaki yerini koruyor.

    PROJE PARTİNİN LİDERİ VE KILIÇDAROĞLU SUSKUN

    MHP'yi bölemeyince 4 yıl önce bazı karanlık odakların maddi ve siyasi desteğiyle İyi Parti'yi kuran Meral Akşener, haysiyetsizce küfrü savuran Türkkan hakkında 1 gün geçmesine rağmen sessizliğini korumaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sessiz kalanlar arasında...

    UYDURMA BİR İDDİAYLA ŞEHİT SAVUNACAK KADAR İKİ YÜZLÜ

    Büyük tepkilerin yükseldiği İyi Parti'li Türkkan'ın sosyal medya paylaşımlarını incelemeye alan vatandaşlarsa sözde şehit duyarı yaptığı bir tweetini buldu.

    Türkkan'ın 6 yıl önce sosyal medyada yaptığı şovenist iddia şöyleydi:

    "Sonunda evlat acısı ile kavrulan şehit anasına "Hoşşt" da dediniz ya, Allah sizi ıslah etsin, ne diyeyim vallahi.."

        Türkkan'ın AK Parti'li seçmenin şehit ailesine böyle bir söz söylediğini iddia ettiği tweetine yüzlerce tepki yağdı.

        Türkiye'yi ayağa kaldıran İyi Parti Grup Başkanvekilinin söz konusu tweetine gelen tepkilerden öne çıkanlar şöyle:

        Yalancı hadsiz! Kişi kendinden biliyor İşi!

        "Yazıklar olsun.... "Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık" diye feryat eden Aziz şehidimizn bir yakınına küfrederek ahlaki seviyesini gösteren İ Lütfü Türkkan ve zihniyetini esefle kınıyorum! Şehitlerimiz bizlerin kutsalı, aileleri baş tacımızdır!"

            "İnsanların Annesine laf edecek kadar Böylede bir Edepsizsin! Lütfü Türkkan Twitter'da engellemekle kurtulamazsın O koltuktan istifa edeceksin ve bu millete hesap vereceksin..."

            "NEYLE SUÇLUYORLARSA ONU YAPIYORLAR"

            "Sizi neyle suçluyorlarsa onu yapıyorlardır. Bir kere bile şaşmadı."

            "İstifa etme sakın il il gez seçim için bak vatandaş sana ne diyecek"

                "Allah sizi ıslah etsin #LütfüTürkkanİstifa"

                "Bu böyle bir ahlakdışılıktır... şehit ağabeyinin bacısına küfreden bir riyakarlığın resmidir..."

                "Dün MHP'deyken bunları yazan, Bugün İP'te şehidin bacısına küfür ediyor Parti önemli demekki Lütfü Türkkan..."

                    "Baklava desenli süveter de giysen seni kurtaramaz Lütfü Türkkan bil istedim Bu millet Bu yaptığının hesabını soracak!!!"

                    "Arkana Nutuk'u koyarak sosyal medyada video paylaşıp bu terbiyesizliğin, alçaklığın üstünü örtemezsin Lütfü Türkkan. İstifa et."

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                    İP’in ucu iyice kaçtı!
                    Haberler Güncel İYİ Parti'li ahlaksız Lütfü Türkkan'ın 6 yıl önce şehit duyarı yaptığı tweet ortaya çıktı
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