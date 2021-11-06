İYİ Parti'li ahlaksız Lütfü Türkkan'ın 6 yıl önce şehit duyarı yaptığı tweet ortaya çıktı

"Yazıklar olsun.... "Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık" diye feryat eden Aziz şehidimizn bir yakınına küfrederek ahlaki seviyesini gösteren İ Lütfü Türkkan ve zihniyetini esefle kınıyorum! Şehitlerimiz bizlerin kutsalı, aileleri baş tacımızdır!"