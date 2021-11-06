İYİ Parti'li ahlaksız Lütfü Türkkan'ın 6 yıl önce şehit duyarı yaptığı tweet ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'deki gezisinde bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine "senin bacını s....rim" küfrünü savurması gündemin en sıcağındaki yerini koruyor.
PROJE PARTİNİN LİDERİ VE KILIÇDAROĞLU SUSKUN
MHP'yi bölemeyince 4 yıl önce bazı karanlık odakların maddi ve siyasi desteğiyle İyi Parti'yi kuran Meral Akşener, haysiyetsizce küfrü savuran Türkkan hakkında 1 gün geçmesine rağmen sessizliğini korumaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sessiz kalanlar arasında...
UYDURMA BİR İDDİAYLA ŞEHİT SAVUNACAK KADAR İKİ YÜZLÜ
Büyük tepkilerin yükseldiği İyi Parti'li Türkkan'ın sosyal medya paylaşımlarını incelemeye alan vatandaşlarsa sözde şehit duyarı yaptığı bir tweetini buldu.
Türkkan'ın 6 yıl önce sosyal medyada yaptığı şovenist iddia şöyleydi:
"Sonunda evlat acısı ile kavrulan şehit anasına "Hoşşt" da dediniz ya, Allah sizi ıslah etsin, ne diyeyim vallahi.."