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    • Güncel
    • 07.11.2021 00:35
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    • 07.11.2021 01:13
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    Lütfü Türkkan'ın küfrünün ardından İYİ Parti'den bir skandal daha! Koray Aydın şehit ailelerini ve korucuları hedef aldı

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti. Skandala tepkiler yükselirken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ı kınamak yerine basit bir özür dileme ile olayı geçiştirirken Ortada bir 'provokasyon' olduğunu iddia ederek Türkkan'ı savundu. Son olarak bir skandal da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan geldi. Aydın şehit aileleri ve korucuları hedef göstererek iktidara parmak salladı.

    takvim.com.tr
    İP’in ucu iyice kaçtı!

    İYİ Parti'den rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

    İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etti. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yükselirken İYİ Parti ve ortağı CHP sessizliğe gömüldü.

    Türkkan tepkiler sonrası attığı bir tweet ile olayın bir provokasyon olduğunu, küfür etmediğini, montaj olduğunu iddia etti. Daha sonra tepkilere dayanamayan Türkkan bu kez de apar topar bir video çekti ve şehit yakınının ismini anmadan Akşener'den özür diledi.

    Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesi de tepkileri artırırken İYİ Parti'den 24 saat sonra ses geldi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ı kınamak yerine basit bir özür dileme ile olayı geçiştirirken Ortada bir 'provokasyon' olduğunu iddia ederek Türkkan'ı savundu.

    "PROVOKASYON SÖZ KONUSU"
    Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

    "İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."

    BİR SKANDAL DA KORAY AYDIN'DAN
    Son olarak bir skandal da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan geldi.

        ŞEHİT AİLELERİNİ VE KORUCULARI HEDEF GÖSTERDİ
        Aydın ,Türkkan'ı kınamak, şehit yakınına sahip çıkmak yerine, "Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz." ifadelerini içeren bir tweet attı. Yaptığı bu paylaşımla şehit aileleri ile korucuları açıklama yapmamaları konusunda baskı altına alarak hedef gösteren Aydın, iktidara da parmak salladı.

        TAKVİM AKŞENER'İN TALİMATINI YAZDI
        Dervişoğlu ve Koray Aydın'dan peş peşe gelen açıklamlar Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgilerini doğruladı. Takvim Akşener'in "81 ile Lütfü'yü koruyun" talimatını verdiğini yazmıştı.

        "TÜRKKAN'I KORUYUN"
        İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.

        Akşener daha sonra "Lütfü bey hatasını gördü özür diledi" diyerek Türkkan'ı kurtarmaya çalışacak, Grup Başkanvekilliği'nden istifasını isteyerek adeta gaz alacak.

        İddialara göre İP'in finansörü burjuva Türkkan'ı korumak isteyen Akşener, 81 il teşkilatı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek "Lütfü Türkkan'ı koruyun ve sosyal medyada destek verin" dedi.
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        İP’in ucu iyice kaçtı!
        Haberler Güncel Lütfü Türkkan'ın küfrünün ardından İYİ Parti'den bir skandal daha! Koray Aydın şehit ailelerini ve korucuları hedef aldı
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