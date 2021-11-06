Lütfü Türkkan'ın küfrünün ardından İYİ Parti'den bir skandal daha! Koray Aydın şehit ailelerini ve korucuları hedef aldı

İYİ Parti'den rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etti. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yükselirken İYİ Parti ve ortağı CHP sessizliğe gömüldü.
Türkkan tepkiler sonrası attığı bir tweet ile olayın bir provokasyon olduğunu, küfür etmediğini, montaj olduğunu iddia etti. Daha sonra tepkilere dayanamayan Türkkan bu kez de apar topar bir video çekti ve şehit yakınının ismini anmadan Akşener'den özür diledi.
Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesi de tepkileri artırırken İYİ Parti'den 24 saat sonra ses geldi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ı kınamak yerine basit bir özür dileme ile olayı geçiştirirken Ortada bir 'provokasyon' olduğunu iddia ederek Türkkan'ı savundu.
"PROVOKASYON SÖZ KONUSU"
Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."
BİR SKANDAL DA KORAY AYDIN'DAN
Son olarak bir skandal da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan geldi.