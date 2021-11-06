Lütfü Türkkan'ın küfrünün ardından İYİ Parti'den bir skandal daha! Koray Aydın şehit ailelerini ve korucuları hedef aldı

ŞEHİT AİLELERİNİ VE KORUCULARI HEDEF GÖSTERDİ

Aydın ,Türkkan'ı kınamak, şehit yakınına sahip çıkmak yerine, "Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz." ifadelerini içeren bir tweet attı. Yaptığı bu paylaşımla şehit aileleri ile korucuları açıklama yapmamaları konusunda baskı altına alarak hedef gösteren Aydın, iktidara da parmak salladı.

TAKVİM AKŞENER'İN TALİMATINI YAZDI

Dervişoğlu ve Koray Aydın'dan peş peşe gelen açıklamlar Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgilerini doğruladı. Takvim Akşener'in "81 ile Lütfü'yü koruyun" talimatını verdiğini yazmıştı.

"TÜRKKAN'I KORUYUN"

İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.

Akşener daha sonra "Lütfü bey hatasını gördü özür diledi" diyerek Türkkan'ı kurtarmaya çalışacak, Grup Başkanvekilliği'nden istifasını isteyerek adeta gaz alacak.

İddialara göre İP'in finansörü burjuva Türkkan'ı korumak isteyen Akşener, 81 il teşkilatı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek "Lütfü Türkkan'ı koruyun ve sosyal medyada destek verin" dedi.