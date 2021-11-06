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    • 06.11.2021 15:38
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    • 06.11.2021 15:46
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    Kulislerde dolaşan iddia: Meral Akşener'den partisinin 81 il teşkilatına "Lütfü Türkkan’ı koruyun" talimatı

    Bingöl’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit abisi Tahir Gümren’i ittirmesi ve küfür etmesi skandalının yankıları sürüyor. İYİ Parti cephesi olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Türkkan istifa etmediği gibi partiden de ihraç işlemleri başlatılmadı. Akşener, skandala karşı sessizliğini korurken kulislerde pazarlık iddiaları dolaşmaya başladı.

    takvim.com.tr
    81 il teşkilatına Lütfü Türkkan’ı koruyun talimatı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Türkkan, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı ama şehit ailelerini ağzına bile almadı.

    Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."


    NE İSTİFA VAR NE İHRAÇ
    Skandal olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken İP cephesinde sessizlik hakim. Lütfü Türkkan istifa etmediği gibi partisinden de ihracına ilişkin bir açıklama veya sinyal gelmedi. Partideki sessizlik pazarlık iddialarını güçlendirdi.



    AKŞENER'DEN 81 İLE TALİMAT: TÜRKKAN'I KORUYUN
    İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.

    Akşener daha sonra "Lütfü bey hatasını gördü özür diledi" diyerek Türkkan'ı kurtarmaya çalışacak, Grup Başkanvekilliği'nden istifasını isteyerek adeta gaz alacak.


        İddialara göre İP'in finansörü burjuva Türkkan'ı korumak isteyen Akşener, 81 il teşkilatı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek "Lütfü Türkkan'ı koruyun ve sosyal medyada destek verin" dedi.

        Partideki sessizlik pazarlık iddialarını güçlendirirken Akşener'in yapacağı açıklama iddiaların doğru olup olmadığını gösterecek.

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