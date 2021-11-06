Kulislerde dolaşan iddia: Meral Akşener'den partisinin 81 il teşkilatına "Lütfü Türkkan’ı koruyun" talimatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Türkkan, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı ama şehit ailelerini ağzına bile almadı.



NE İSTİFA VAR NE İHRAÇ

Skandal olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken İP cephesinde sessizlik hakim. Lütfü Türkkan istifa etmediği gibi partisinden de ihracına ilişkin bir açıklama veya sinyal gelmedi. Partideki sessizlik pazarlık iddialarını güçlendirdi.