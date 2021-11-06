İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi Ahmet Gümren konuştu: İstifa edene kadar peşini bırakmayacağız

"KANUNİ YOLLARDAN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Bunlar yan yana geldiği sürece biz hazmedemiyoruz. Ağabeyimin tepkisi o. Yan yana gelmesi... Bir de kahvaltıya davet etmesi. Bu, gururumuza dokundu." diyen Gümren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aile arasında oturduğumuz zaman çok kez bu canlandı. Ağabeyime bir tazminat davası açmışlar. Olabilir. Ben vatandaşım, tepkimi gösteririm ama sen bana küfredeceksin diye bir şey yok. Bana küfredemezsin, hakaret edemezsin. Ben bir vatandaş olarak normal bir şekilde tepkimi gösteririm. Benim ağabeyimin ağzından yanlış tek bir kelime çıktı mı, duyan var mı? Yok. Ama sen dost gibi yaklaşıp yılan gibi sokmuşsun. Bir de kulağına eğilip söylüyorsun. Sen yürekliysen açık söyleseydin ya. Açıktan vursaydın. Bir de alttan tekme vurmuşsun. Bunların hepsi delil. Allah kimseye bırakmaz bunu. Allah'ın izniyle kanuni yollardan elimizden geleni yapacağız."

"BİZDE NAMUS VATANDIR BAYRAKTIR, TOPRAKTIR"

Bayrağı, vatanı namus kabul eden bir inanca sahip olduklarını vurgulayan Gümren, "Biz namusumuz için yaşıyoruz. Bize atamızın öğrettiği şey namus vatandır, bayraktır, topraktır. Namusu olmayanın toprağı dini vatanı olmaz. Sen ülkücüyüm diye geçiniyorsun ülkücü falan değilsin. Biraz delikanlı olun. Zerre kadar şerefiniz varsa istifa edeceksiniz. 8 kardeşiz. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız. Bingöl'de Zaza ocak derneği ve şehit aileleri derneğinden hepsinden tüm destek verenlerden Allah razı olsun. Hukuki olarak gereğini yapacağız. Biz adalete güveniyoruz. Hukuki olarak bu cümlelerin hesabını yargıda soracağız." dedi.