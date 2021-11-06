İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi Ahmet Gümren konuştu: İstifa edene kadar peşini bırakmayacağız

İYİ Parti Grup Başkanvekii Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti.
Türkkan'a tepkiler yükselirken Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit yakını Tahir Gümren'in Adana'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren, üzüntüsünü dile getirdi.
Kozan ilçesinde yaşayan Gümren, gazetecilere, şehit İsa Gümren'in ağabeyi olduğunu söyledi.
"BEN CANLI DELİLİM"
Şehit yakını olduklarını belirten Gümren, "Ben canlı delilim. Kardeşimin şehitliğinden dolayı bana verilen bir memuriyet hakkı vardı. Kardeşimin şehitliğinden dolayı bana verilen bir hak. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Gümren, Türkkan hakkında kanuni haklarını kullanacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Şunu iyi bilsin ki biz onu bu şekilde bırakmayacağız. Kanuni yollarla elimizden geleni yapacağız. Allah kısmet ederse bunun takipçisi olacağız. Pazartesi günü tüm kardeşler ayrı ayrı dava açacak. Diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle bir karakter yok, böyle bir şey yok. Siyaset yapmasın. O istifa edene kadar biz bunun peşini bırakmayacağız. Emin olsun. Bunu hep canlı tutacağız, kimse kusura bakmasın."