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    • 07.11.2021 01:34
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    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi Ahmet Gümren konuştu: İstifa edene kadar peşini bırakmayacağız

    İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti. Tahir Gümren'in kardeşi Ahmet Gümren, üzüntüsünü dile getirdi. Lütfü Türkkan'ın istifa etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Gümren, "Siyaseti bıraksın. Bu tür insanların siyaset yapması bence abestir. Yapmasın siyaset. Mafya babalığı yapsın işte böyle. Gitsin, eline tespih alsın, mafya babalığı yapsın. Kendimi zor tutuyorum. Biz kanuni yollardan hakkımızı arayacağız. Bizim anamız, bacımız böyle yerde değil. Kimse kusura bakmasın. Biz şerefimizle yaşayan insanlarız." ifadelerini kullandı.

    AA
    İstifa edene kadar peşindeyiz Lütfü

    İYİ Parti Grup Başkanvekii Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti.

    Türkkan'a tepkiler yükselirken Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit yakını Tahir Gümren'in Adana'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren, üzüntüsünü dile getirdi.

    Kozan ilçesinde yaşayan Gümren, gazetecilere, şehit İsa Gümren'in ağabeyi olduğunu söyledi.

    "BEN CANLI DELİLİM"
    Şehit yakını olduklarını belirten Gümren, "Ben canlı delilim. Kardeşimin şehitliğinden dolayı bana verilen bir memuriyet hakkı vardı. Kardeşimin şehitliğinden dolayı bana verilen bir hak. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

    Gümren, Türkkan hakkında kanuni haklarını kullanacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

    "Şunu iyi bilsin ki biz onu bu şekilde bırakmayacağız. Kanuni yollarla elimizden geleni yapacağız. Allah kısmet ederse bunun takipçisi olacağız. Pazartesi günü tüm kardeşler ayrı ayrı dava açacak. Diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle bir karakter yok, böyle bir şey yok. Siyaset yapmasın. O istifa edene kadar biz bunun peşini bırakmayacağız. Emin olsun. Bunu hep canlı tutacağız, kimse kusura bakmasın."

        "DÜNDEN BERİ UYUYAMADIM"
        Gümren, olayı televizyonda haber izlerken gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Ağabeyime ulaşmaya çalıştım. 10-15 dakika sonra kendi döndü, bana durumu izah etti. Ben dünden beri uyuyamadım. Gururumuza dokunuyor. Biz namusumuzu yerde bulmadık. Kimse kusura bakmasın. Ona aynı şekilde iade ediyorum. Siyaseti bıraksın. Bu tür insanların siyaset yapması bence abestir. Yapmasın siyaset. Mafya babalığı yapsın işte böyle. Gitsin, eline tespih alsın, mafya babalığı yapsın. Kendimi zor tutuyorum. Biz kanuni yollardan hakkımızı arayacağız. Bizim anamız, bacımız böyle yerde değil. Kimse kusura bakmasın. Biz şerefimizle yaşayan insanlarız."

        "HDP İLE YAN YANA GELMELERİ GURURUMUZA DOKUNUYOR"
        Gümren, 2000'li yıllarda terör örgütü PKK nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Bunların HDP ile yan yana gelmesi bizim gururumuza dokunuyor." ifadesini kullandı.

        HDP ile yan yana gelen her partiye karşı olduğunu kaydeden Gümren, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben Doğulu değil miyim? Eğer HDP Doğu'yu, Kürtleri, Zazaları destekliyorsa, temsil ediyorsa benim onların yanında olmam lazımdı değil mi? Değil, alakası yok. Bunların kesinlikle Kürtlerle hiçbir alakası yok. Bir de 'Kürt sorunu var.' diyorlar. Kürt sorunu diye bir şey yok. Yalan. Ben Doğulu olarak söylüyorum. Kürt sorunu diye bir şey yok. Ben Zazayım, Kürt de değilim. Doğuluyum, bugün Çukurova'da yaşıyorum. Benim arkadaşlarım yüzde 90 Batılı, Karadenizli, Egeli. Hepsinden Allah razı olsun."

        Gümren, HDP ile yan yana gelinmesini hazmedemediklerini dile getirdi.

        "KANUNİ YOLLARDAN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
        "Bunlar yan yana geldiği sürece biz hazmedemiyoruz. Ağabeyimin tepkisi o. Yan yana gelmesi... Bir de kahvaltıya davet etmesi. Bu, gururumuza dokundu." diyen Gümren, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aile arasında oturduğumuz zaman çok kez bu canlandı. Ağabeyime bir tazminat davası açmışlar. Olabilir. Ben vatandaşım, tepkimi gösteririm ama sen bana küfredeceksin diye bir şey yok. Bana küfredemezsin, hakaret edemezsin. Ben bir vatandaş olarak normal bir şekilde tepkimi gösteririm. Benim ağabeyimin ağzından yanlış tek bir kelime çıktı mı, duyan var mı? Yok. Ama sen dost gibi yaklaşıp yılan gibi sokmuşsun. Bir de kulağına eğilip söylüyorsun. Sen yürekliysen açık söyleseydin ya. Açıktan vursaydın. Bir de alttan tekme vurmuşsun. Bunların hepsi delil. Allah kimseye bırakmaz bunu. Allah'ın izniyle kanuni yollardan elimizden geleni yapacağız."

        "BİZDE NAMUS VATANDIR BAYRAKTIR, TOPRAKTIR"
        Bayrağı, vatanı namus kabul eden bir inanca sahip olduklarını vurgulayan Gümren, "Biz namusumuz için yaşıyoruz. Bize atamızın öğrettiği şey namus vatandır, bayraktır, topraktır. Namusu olmayanın toprağı dini vatanı olmaz. Sen ülkücüyüm diye geçiniyorsun ülkücü falan değilsin. Biraz delikanlı olun. Zerre kadar şerefiniz varsa istifa edeceksiniz. 8 kardeşiz. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız. Bingöl'de Zaza ocak derneği ve şehit aileleri derneğinden hepsinden tüm destek verenlerden Allah razı olsun. Hukuki olarak gereğini yapacağız. Biz adalete güveniyoruz. Hukuki olarak bu cümlelerin hesabını yargıda soracağız." dedi.

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        Haberler Güncel İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi Ahmet Gümren konuştu: İstifa edene kadar peşini bırakmayacağız
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