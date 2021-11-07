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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı ve HES'in açılışını yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'a çıkarma yaptı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, HES, 36 fabrika, hastane ve stadyumun açılış törenine katıldı.

    Hesap ortada

    Başkan Erdoğan, Batman'a çıkarma yaptı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, HES, 36 fabrika, hastane ve stadyumun açılış törenine katıldı:

    ILISU Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 19 yıldır halka hizmet amacımızın, hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir.

    BU barajı engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını ve bunların gerisindeki kirli niyetleri unutmadık, unutmayacağız.

    BURASI Türkiye'nin 4. büyük hidroelektrik santrali olarak yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacak.

    HİÇ şüphesiz su, bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Dünyada son 60 yılda 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yeryüzüne düşen yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

    SU kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir.

    GEÇTİĞİMİZ 19 yılda su alanında 284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 613 barajımızda, 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık.

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