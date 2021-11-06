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    • 07.11.2021 01:07
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    İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı savundu: Provokasyon söz konusu

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti. Skandala tepkiler yükselirken sessizliğini koruya İYİ Parti'den bugün açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ı kınamak yerine basit bir özür dileme ile olayı geçiştirirken Ortada bir 'provokasyon' olduğunu iddia ederek "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Dervişoğlu küfürbazı savundu!

    Türkiye İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın karıştığı skandalı konuşuyor.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti.

    Önce küfretmediğini montaj yapıldığını daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan Akşener'den özür dileyen Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti 24 saatten fazla sessiz kaldı.

    Saatler sonra konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel başkan yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İzmir'in Tire ilçesinde kadınların el işi ürünlerini satmak üzere Tire Belediyesi desteğiyle kurulan Güneşin Kadınları İzmir Kooperatifi'nin açılışına katıldı.

    OLAY GERGİNLİKTEN KAYNAKLANDI
    Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan olayın gerginlikten kaynaklandığını iddia etti.

    "PROVOKASYON SÖZ KONUSU"
    Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

    "İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."

        "MECLİS'TE İFŞA EDECEĞİM"
        Dervişoğlu, "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Kimsenin kimseye tuzak kurmaması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Ben bu ülkede siyaset yapıyorum. Bazı yerlerde 'Buraya giremezsin' misal... Eğer 'Giremeyeceğimiz yerdir' diye hayal edilen yer varsa, herkes iyi bilsin ki bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Biz her yere gider, anayasanın bize verdiği, milli sorumluluklarımızın bize yüklediği görevi yerine getiririz." diye konuştu.


        TAKVİM AKŞENER'İN TALİMATINI YAZDI

        Dervişoğlu'nun açıklamaları Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgilerini doğruladı. Takvim Akşener'in "81 ile Lütfü'yü koruyun" talimatını verdiğini yazmıştı.


        AKŞENER'DEN 81 İLE TALİMAT: TÜRKKAN'I KORUYUN
        İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.

        Akşener daha sonra "Lütfü bey hatasını gördü özür diledi" diyerek Türkkan'ı kurtarmaya çalışacak, Grup Başkanvekilliği'nden istifasını isteyerek adeta gaz alacak.


        İddialara göre İP'in finansörü burjuva Türkkan'ı korumak isteyen Akşener, 81 il teşkilatı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek "Lütfü Türkkan'ı koruyun ve sosyal medyada destek verin" dedi.

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