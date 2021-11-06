İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı savundu: Provokasyon söz konusu

Türkiye İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın karıştığı skandalı konuşuyor.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti.
Önce küfretmediğini montaj yapıldığını daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan Akşener'den özür dileyen Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti 24 saatten fazla sessiz kaldı.
Saatler sonra konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel başkan yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İzmir'in Tire ilçesinde kadınların el işi ürünlerini satmak üzere Tire Belediyesi desteğiyle kurulan Güneşin Kadınları İzmir Kooperatifi'nin açılışına katıldı.
OLAY GERGİNLİKTEN KAYNAKLANDI
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan olayın gerginlikten kaynaklandığını iddia etti.
"PROVOKASYON SÖZ KONUSU"
Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."