İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın hayasızca küfür ettiği şehit kardeşi Tahir Gümren: Suç duyurusunda bulundum

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997 yılında hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'nde Türkkan ile bugün yaşadıkları diyaloğu anlattı.
1997 yılında yılkında Bingöl'ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinde "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Daha sonra İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Gürman'ın boynuna sarılarak bir süre dinledi ve kendisine küfür etti. Akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gürmen, milletvekili Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.