İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın hayasızca küfür ettiği şehit kardeşi Tahir Gümren: Suç duyurusunda bulundum

Şehit aileleri Derneği'ne gelen sivil şehit yakını Gümren, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümren, yaşadığı olayı anlatarak, "Galiba yaşadıklarım montajmış, bende rüşvet almışım. Biri beni göndermiş sanırım bunu anlamayamadım. Biz onlar gibi değiliz öyle paralarımız yok, kimse bizi göndersin de para versin. Benim 1997 yılından beri yaşadığım bir acı var. Parçalanmış bir kardeşin acısı var içimde. Lütfü beye sorun kardeşinin bedeni parçalandı ve parçalarını çuvalda topladılar mı? O Meral hanıma da söyleyeyim senin kardeşinin bedeni böyle parçalansaydı galiba bunu yapmazdınız. Meclise giderken başka Şırnak'a giderken başka Hakkari'ye giderken başka oluyor kendisi. Eğer orası Kürdistan burası Kürdistan ise biz nerede yaşadığımı bilmiyorum, unutturdular bize" dedi.

"GERÇEKTEN BANA KÜFÜRLER EDEN O ŞAHIS DİZLERİYLE BENİM AYAĞIMA VURDU VE HALA YARASI VAR"