Terör Örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'dan CHP'ye 'tezkere' övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

CHP'nin PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır demesi tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandalı bir adım daha ileri taşıyarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

PKK'DAN ÖVGÜYÜ KAPTI

CHP'nin 'Hayır' oyuna ilişkin konuşan PKK elebaşı Mustafa Karasu CHP'ye övgüler dizdi.

"HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞTIR"

Karasu şunları söyledi:

"Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır."

HDP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

HDP Sözcüsü Ebru Günay CHP'nin 'Hayır' kararına ilişkin yaptığı açıklamada CHP'ye teşekkür etmiş ve "CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." demişti.