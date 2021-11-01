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    • 02.11.2021 01:24
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    • 02.11.2021 01:43
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    Operasyon sinyali teröristleri panikletti! HDP'nin güdümündeki CHP'nin tezkereye 'hayır' dediği bölgelerde PKK'lılar cirit atıyor

    Suriye - Irak tezkeresinin TBMM'den geçmesi ve sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından PKK/YPG'li teröristler panikledi. CHP'nin HDP'nin güdümünde kalarak tezkereye 'hayır' dediği bölgelerde PKK'lı teröristlerin cirit attığı gözlemlendi. Suriye - Irak tezkeresinin Türkiye için ne kadar büyük bir anlam taşıdığı A Haber kameralarının Cerablus'ta kayda aldığı terör mevzileriyle gözler önüne serildi.

    Operasyon sinyali teröristleri panikletti!

    Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmüştü.

    Tezkere için AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu verirken, HDP ile CHP hayır oyu vermişti.



    Bu durum eleştirilerin hedefine yerleşirken A Haber, Suriye - Irak tezkeresinin önemini gözler önüne seren bir habere imza attı.



    "HEMEN KARŞIMIZDA PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNİ GÖRÜYORUZ"
    Suriye sınırına giden A Haber muhabiri Cerablus'taki terör mevzilerini tek tek görüntüledi.

    A Haber muhabiri, "PKK'lı teröristlerin mevzilerini, siperlerini bu noktadan görmek mümkün. Sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda PKK/PYD'li teröristlerin mevzilerini görüyoruz. Operasyon sinyallerinin gelmesinden sonra PKK'lı teröristler tünelle mevzi kazmaya devam etmişlerdi." dedi.



    BÖLGEDEKİ GÖZETLEME KULELERİ NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ
    Bölgedeki gözetleme kuleleri de net bir şekilde görülürken PKK'nın bölgedeki sivillerin evlerini karargaha çevirdiği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları aktarıldı. Öte yandan bölgede PKK paçavralarının yanı sıra rejim bayrağı ve Rusya bayrakları da dikkatlerden kaçmadı.



        TERÖRİSTLER SINIRI YAKLAŞMADAN BERTARAF EDİLİYOR
        A Haber muhabiri sınırımızdaki teröristlerin ülkeye yaklaşmaamsı adına tezkerenin tekrar onaylanmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Bu noktada Mehmetçik'in teröre karşı mücadele verdiği de ifade edilirken, A Haber muhabiri, "Burada Mehmetçik olmadığı taktirde PKK'lı teröristler sınırlarımıza yaklaşıp havan saldırıları gerçekleştirip sivillerimizi şehit ediyorlardı. Bu noktada artık PKK/YPG'li teröristler sınırlarımıza yaklaşamadan bertaraf ediliyor." dedi.
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        PKK’dan CHP’ye övgü!
        Haberler Güncel Operasyon sinyali teröristleri panikletti! HDP'nin güdümündeki CHP'nin tezkereye 'hayır' dediği bölgelerde PKK'lılar cirit atıyor
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