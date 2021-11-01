Operasyon sinyali teröristleri panikletti! HDP'nin güdümündeki CHP'nin tezkereye 'hayır' dediği bölgelerde PKK'lılar cirit atıyor





TERÖRİSTLER SINIRI YAKLAŞMADAN BERTARAF EDİLİYOR

A Haber muhabiri sınırımızdaki teröristlerin ülkeye yaklaşmaamsı adına tezkerenin tekrar onaylanmasının önemli olduğunu vurguladı.



Bu noktada Mehmetçik'in teröre karşı mücadele verdiği de ifade edilirken, A Haber muhabiri, "Burada Mehmetçik olmadığı taktirde PKK'lı teröristler sınırlarımıza yaklaşıp havan saldırıları gerçekleştirip sivillerimizi şehit ediyorlardı. Bu noktada artık PKK/YPG'li teröristler sınırlarımıza yaklaşamadan bertaraf ediliyor." dedi.

