Operasyon sinyali teröristleri panikletti! HDP'nin güdümündeki CHP'nin tezkereye 'hayır' dediği bölgelerde PKK'lılar cirit atıyor

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmüştü.
Tezkere için AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu verirken, HDP ile CHP hayır oyu vermişti.
Bu durum eleştirilerin hedefine yerleşirken A Haber, Suriye - Irak tezkeresinin önemini gözler önüne seren bir habere imza attı.
"HEMEN KARŞIMIZDA PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNİ GÖRÜYORUZ"
Suriye sınırına giden A Haber muhabiri Cerablus'taki terör mevzilerini tek tek görüntüledi.
A Haber muhabiri, "PKK'lı teröristlerin mevzilerini, siperlerini bu noktadan görmek mümkün. Sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda PKK/PYD'li teröristlerin mevzilerini görüyoruz. Operasyon sinyallerinin gelmesinden sonra PKK'lı teröristler tünelle mevzi kazmaya devam etmişlerdi." dedi.
BÖLGEDEKİ GÖZETLEME KULELERİ NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ
Bölgedeki gözetleme kuleleri de net bir şekilde görülürken PKK'nın bölgedeki sivillerin evlerini karargaha çevirdiği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları aktarıldı. Öte yandan bölgede PKK paçavralarının yanı sıra rejim bayrağı ve Rusya bayrakları da dikkatlerden kaçmadı.