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    • 02.11.2021 19:27
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    Bitlis’te terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    PKK’lılar enselendi!

    Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek' suçunu işlediği belirlenen 10 şahsa yönelik Bitlis, İstanbul, Manisa ve Van illerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Üç şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

    SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet 9 mm çapında kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 85 adet 9 mm çapında fişek, 17 adet 7,65 mm çapında fişek, 7 adet akıllı cep telefonu, 7 adet sim kart ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan 7 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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