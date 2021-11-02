“Eğit-donat” projesini PKK/PYD’yi desteklemek için kullanan ABD şimdi DEAŞ’ı eğitip donatıyor!

İSTİHBARAT ŞEFİNDEN DOĞRULAMA

Habere göre terör örgütünün Afganistan'daki kolu DEAŞ-K, eğitimli Afgan askerlerini geri çevirmedi ve örgüt içinde görevlendirdi. Haberde, ABD eğitimli Afgan casus ve askerlerin bir kısmının maaş almak için bu kararı aldığı, bazısının da Taliban'dan intikam almak için terör örgütü saflarına katıldığı aktarıldı. Eski İstihbarat Şefi Rahmatullah Nabil, gazeteye verdiği demeçte, "Direniş olsaydı direnişe katılırlardı. Şu an için DEAŞ Taliban haricindeki bir silahlı gruptur" diyerek iddiaları doğruladı.