Küreselci Ali Babacan kimlerden ne söz aldı? Erdoğan'ı indirme planının parçası mı?

"ERDOĞAN'IN GİTMESİ ŞART"

Babacan, "Asla. Sayın Erdoğan işin başında olduğu sürece, bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Böyle bir şey mümkün değil ve olmaz. Ben değil, 10 tane Nobel ödüllü iktisatçı gelsin, onlar da yapamaz" ifadelerini kullandı.