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    • 01.11.2021 11:30
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    • 01.11.2021 11:40
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    Küreselci Ali Babacan kimlerden ne söz aldı? Erdoğan'ı indirme planının parçası mı?

    Mücahaleci küresel güçlerin parlattığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Babacan, ekonominin düzelmesi için Erdoğan'ın gitmesinin şart olduğunu iddia etti. Babacan'ın bu iddiası "Kimlerden ne söz aldı? Erdoğan giderse ekonominin düzeleceğinin teminatını kim verdi? Hangi küresel güce güvenerek bu iddiaları dillendirdi?" sorularını da beraberinde getirdi.

    Erdoğan’ı indirme planının parçası mı?

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı Halk TV'de soruları yanıtladı. Babacan, katıldığı yayında küresel güçlerin sözcülüğüne soyundu, ekonominin düzelmesi için Erdoğan'ın gitmesinin şart olduğunu iddia etti.

    Babacan, Erdoğan'ın 'Ekonomi durumu çok kötü, size ihtiyaç var' diyerek kendisine hükümette görev almasını teklif etmesi durumunda vereceği yanıtı açıkladı.

    "ERDOĞAN'IN GİTMESİ ŞART"
    Babacan, "Asla. Sayın Erdoğan işin başında olduğu sürece, bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Böyle bir şey mümkün değil ve olmaz. Ben değil, 10 tane Nobel ödüllü iktisatçı gelsin, onlar da yapamaz" ifadelerini kullandı.



        KİMDEN NE SÖZ ALDI?
        Babacan'ın Türkiye ekonomisinin düzelmesi için Erdoğan'ın gitmesinin şart olduğunu iddia etmesi mandacı kafasını da ifşa etmiş oldu.

        Ekonomiye dış müdahale ve Erdoğan düşmanlarının Türkiye karşıtı operasyonlarını itiraf eden Babacan'ın bu sözleri "Kimlerden ne söz aldı? Erdoğan gidince ekonominin düzeleceği teminatını kim verdi?" sorularını da beraberinde getirdi.

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