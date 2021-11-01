Küreselci Ali Babacan kimlerden ne söz aldı? Erdoğan'ı indirme planının parçası mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı Halk TV'de soruları yanıtladı. Babacan, katıldığı yayında küresel güçlerin sözcülüğüne soyundu, ekonominin düzelmesi için Erdoğan'ın gitmesinin şart olduğunu iddia etti.
Babacan, Erdoğan'ın 'Ekonomi durumu çok kötü, size ihtiyaç var' diyerek kendisine hükümette görev almasını teklif etmesi durumunda vereceği yanıtı açıkladı.
"ERDOĞAN'IN GİTMESİ ŞART"
Babacan, "Asla. Sayın Erdoğan işin başında olduğu sürece, bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Böyle bir şey mümkün değil ve olmaz. Ben değil, 10 tane Nobel ödüllü iktisatçı gelsin, onlar da yapamaz" ifadelerini kullandı.