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    • 01.11.2021 11:59
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    İstanbul'da MİT destekli operasyon: Mahmur'dan gelip yurt dışına kaçmaya çalışan terörist yakalandı

    Son dakika haberi... Mahmur kampında faaliyet gösteren terörist, Avrupa’ya kaçma hazırlığındayken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonuyla yakalandı.

    İstanbul’da MİT destekli operasyon

    Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, terör örgütü adına Irak'ta bulunan Mahmur kampında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldiği, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde barındığı belirlenen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 13 yıldır firari olan H.Y. isimli şahıs, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 26 Ekim'deki ortak operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da MİT destekli operasyon: Mahmur'dan gelip yurt dışına kaçmaya çalışan terörist yakalandı
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