Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye şehit ailelerinden tepki: İpler Kandil'in eline geçti

Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt: Hadi HDP'yi anladım. Bu CHP ne yapmak istiyor, onu anlamış değilim. HDP'yle aynı safı tutuyorlar. Bu haberi duyduğumuzda inanamadık. Şiddetle kınıyorum.

Batmanlı şehit kardeşi Şeyhmus Özcan: Tezkere meselesi ülkemizin güvenliği içindir. Biz oradaki çıkarları korumak zorundayız. ABD, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için oradadır. CHP'nin bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz.

3 Mart 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'daki babası Oktay Tuncer: CHP artık Atatürk'ün partisi falan değil, Kılıçdaroğlu ile birlikte ipleri Kandil'in eline geçti. Maksatları huzurumuzu bozmak, bizi dış ülkelere karşı bağımlı yapmak. CHP'nin ipleri HDP'nin ve dış güçlerin elinde.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) İzmir'deki annesi Ayşe Kıvık (51): CHP, Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Sadece Atatürk'ün ve CHP'nin ismini kullanıyorlar. Hangi şehit evine gittiler? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar evimize bir gün bile gelmedi. Anneler Günü'nde çiçek gönderiyor. Ben çiçek istemiyorum. Şehidin hatırına gelecek. Ziyaret edecek. Ben şehit ailesi olarak CHP'den ilgi görmedim. Evimizin önündeki Özdere Orta Mahalle'de bir parka isim verilecekti. Parkın bulunduğu arazinin eski sahipleri parka babalarının ismini vermek istediler. Biz de daha sonra vazgeçtik. Ancak Menderes Belediyesi başka bir parka şehidimizin ismini vermedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis'te görüşülmesi öncesinde CHP, vereceği oyu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz" dedi. CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

HDP ve CHP'nin PKK'ya kalkan olan bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır." dedi.