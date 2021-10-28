Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2021 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 09:20
    ABONE OL

    Fevzi Tokat kimdir, nereli, mesleği ne? Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin, Fevzi Tokat'ın torunu mu?

    Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Furkan Zıbıncı, kendisinden ayrılmak isteyen Şebnem Şirin ile tartışarak mutfaktan aldığı bıçakla genç kızın boğazını kesti. Cinayet sonrasında kaçan cani, arabasında saklandığı sırada yakalandı. Bu gelişmeler üzerine Şirin'in ünlü iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi. Peki, Fevzi Tokat kimdir, kaç yaşında? Fevzi Tokat'ın mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Fevzi Tokat kimdir, nereli, mesleği ne?

    Fevzi Tokat kimdir, nereli, mesleği ne? Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin, Fevzi Tokat'ın torunu mu? Soruları vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan Şebnem Şirin olayı sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Denizli'de meydana gelen olayda, Furkan Zıbıncı kendisinden ayrılmak isteyen Şebnem Şirin ile tartışarak mutfaktan aldığı bıçakla genç kızın boğazını kesti. Cinayet sonrasında kaçan cani, arabasında saklandığı sırada yakalandı. Şirin'in ünlü iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

    Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu.

    Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti.

    VÜCUDUNDA YARA İZİNE RASTLANMADI

    Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin vücudunda ise herhangi bir yara izine rastlanmadı.

    Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı.

        SON KEZ BİR ARAYA GELDİLER

        Bir süredir birlikte olan Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin'in zaman zaman aynı apart dairesinde kavga ettikleri, ayrılık aşamasında olan çiftin dün akşam yine son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi.

        FEVZİ TOKAT KİMDİR?

        1962 Yılında Denizli'nin Güney İlçesi'nde Pamukkale Şarapları firmasını kuran Fevzi Tokat, 1972 yılında kardeşi Yasin Tokat ile birlikte çalışmaya başladı. Pamukkale Şarapları, 50 yıl önce kurulduğunda yılda 100 bin litre şarap üretirken, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Fransa ve Almanya olmak üzere üretiminin yüzde 25'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı.

        FURKAN ZIBINCI KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

        Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı(25), polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. İfade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İpler Kandil’in eline geçti
        Haberler Güncel Fevzi Tokat kimdir, nereli, mesleği ne? Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin, Fevzi Tokat'ın torunu mu?
            SON DAKİKA