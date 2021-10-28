Fevzi Tokat kimdir, nereli, mesleği ne? Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin, Fevzi Tokat'ın torunu mu? Soruları vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan Şebnem Şirin olayı sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Denizli'de meydana gelen olayda, Furkan Zıbıncı kendisinden ayrılmak isteyen Şebnem Şirin ile tartışarak mutfaktan aldığı bıçakla genç kızın boğazını kesti. Cinayet sonrasında kaçan cani, arabasında saklandığı sırada yakalandı. Şirin'in ünlü iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.
Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu.
Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti.
VÜCUDUNDA YARA İZİNE RASTLANMADI
Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin vücudunda ise herhangi bir yara izine rastlanmadı.
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı.