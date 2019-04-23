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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 18:04

'Haber verdim' diyen Kılıçdaroğlu'na şehit 'nın ailesinden yalanlama

Genel Başkanı ’de şehit düşen ’nın cenazesine gitmesiyle ilgili "Aileyle, muhtarla görüşüldü." açıklamasında bulundu, Şehidin ailesi ve köyün muhtarı ise "Kılıçdaroğlu’nun gelmesini istemiyorduk” diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'na şehit ailesinden yalanlama

'na yapılan saldırının yankıları hala devam ediyor. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'de şehit olan 'nın cenazesine gitmesiyle ilgili "Aileyle, muhtarla görüşüldü" açıklamasında bulundu. Şehit Yener Kırıkcı'nın ailesi ve köyün muhtarı "Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemiyorduk" demişti. İşte şehit ailesinin ifadeleri...

"AİLEYLE GÖRÜŞÜLDÜ" DEDİ
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, si için Çubuk'a giderken herkesle görüşüldüğünü belirterek, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi.

AİLENİN HABERİ YOK
A Haber'in bir haberine göre, aile ve muhtarla görüştüğünü dilen getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazenin kaldırılacağı yere gitmesiyle olayla baş göstermişti. Olayların ardından köy muhtarı ve aile açıklamalar yapmış ve Kılıçdaroğlu'nun gelmesi istenmiyordu ifadelerini kullanmışlardı.

ŞEHİDİN BABASI: BİZE HABER VERMEDİ
Mustafa Kırıkçı, "Ben şehit babası olarak Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum. Kendisinin de haberdar etmediği için halkımız da ona karşı bir şeyde bulunmuştur yani" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİDİN AMCASI: KEMAL BEYİN GELECEĞİNDEN HİÇ HABERİMİZ YOKTU
Şehidin Amcası Ziya Kırıkçı ise durumdan rahatsız olduklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra gerilimin yaşandığını belirterek, "Kemal Beyin geleceğinden hiç haberimiz yoktu. Biz şehit acısı çekiyoruz. Halk kendi kendine galeyana geldi. Her şey dört dörtlük yapıldı, hazırlandı cenazemiz için. Kılıçdaroğlu gelince ortalık karıştı" diye konuşmuştu.

EMNİYET DE AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır" denildi.

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Temel Bey, Temel Bey,

Emniyete bildirmeyen, köye, köylüye bildirir mi? Resmen yalan söyleniyor. Emniyet resmen ne yazılı ne de sözlü bildirim aldık diyor. Provokasyonu kimin yaptığı belli değil mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.04.2019 18:20
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