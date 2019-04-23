Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yankıları hala devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkcı'nın cenazesine gitmesiyle ilgili "Aileyle, muhtarla görüşüldü" açıklamasında bulundu. Şehit Yener Kırıkcı'nın ailesi ve köyün muhtarı "Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemiyorduk" demişti. İşte şehit ailesinin ifadeleri...

"AİLEYLE GÖRÜŞÜLDÜ" DEDİ

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için Çubuk'a giderken herkesle görüşüldüğünü belirterek, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi.

AİLENİN HABERİ YOK

A Haber'in bir haberine göre, aile ve muhtarla görüştüğünü dilen getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazenin kaldırılacağı yere gitmesiyle olayla baş göstermişti. Olayların ardından köy muhtarı ve aile açıklamalar yapmış ve Kılıçdaroğlu'nun gelmesi istenmiyordu ifadelerini kullanmışlardı.

ŞEHİDİN BABASI: BİZE HABER VERMEDİ

Mustafa Kırıkçı, "Ben şehit babası olarak Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum. Kendisinin de haberdar etmediği için halkımız da ona karşı bir şeyde bulunmuştur yani" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİDİN AMCASI: KEMAL BEYİN GELECEĞİNDEN HİÇ HABERİMİZ YOKTU

Şehidin Amcası Ziya Kırıkçı ise durumdan rahatsız olduklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra gerilimin yaşandığını belirterek, "Kemal Beyin geleceğinden hiç haberimiz yoktu. Biz şehit acısı çekiyoruz. Halk kendi kendine galeyana geldi. Her şey dört dörtlük yapıldı, hazırlandı cenazemiz için. Kılıçdaroğlu gelince ortalık karıştı" diye konuşmuştu.

EMNİYET DE AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır" denildi.