29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021! Whatsapp, SMS 2, 3, 4, 5 kıtalık güzel, anlamlı, uzun, kısa 29 Ekim şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Ülkemiz tarihinde dönüm noktası Cumhuriyet'in ilan edilişi her yıl büyük bir mutlulukla, törenlenen ve düzenlenen etkinliklerle kullanıyor. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılında internet üzerinden paylaşmak ve yakınlarına mesaj göndermek isteyenler tarafından 29 Ekim şiirleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte haberimizde bulabilirsiniz.
GÜZEL, ANLAMLI, UZUN VE KISA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ 2021
CUMHURİYET BAYRAMI VAR!
Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!
Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!
Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!
CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata'dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara'dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.