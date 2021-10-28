29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021! Whatsapp, SMS 2, 3, 4, 5 kıtalık güzel, anlamlı, uzun, kısa 29 Ekim şiirleri!

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ



Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden sonra Anadolu işgal edilmişti. Halk Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli mücadeleye girişmişti. Bu mücadele 1923 senesinde milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı.

Bu dönemde, , "Büyük Millet Meclisi" ismi altında 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanan halkın vekilleri, 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922 tarihinde alınan kararla saltanatı kaldırmıştır. Meclis hükümeti ülkeyi yönetmekteydi.

27 Ekim 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti istifa etti, yerine yeni bir kabine kurulamadı. Mustafa Kemal Paşa; İsmet Paşa ile beraber bir kanun değişikliği tasarısı hazırladı ve 29 Ekim 1923 tarihinde meclise sunuldu. Kanunda yapılan değişikliklerin kabulüyle beraber Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmen ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 top atışı ile duyuruldu. 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havası içerisinde kutlandı.