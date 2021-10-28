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    • 28.10.2021 09:01
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021! Whatsapp, SMS 2, 3, 4, 5 kıtalık güzel, anlamlı, uzun, kısa 29 Ekim şiirleri!

    29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in bu yıl 98. yıldönümünü coşku ve sevinçle kutlanacak. Okullarda en güzel ve anlamlı şiirleri okumak isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021 araştırmalarını hızlandırdı. Ayrıca sosyal medyadan paylaşmak isteyen Whatsapp, SMS üzerinden sevdiklerine göndermek isteyenler de 2, 3, 4, 5 kıtalık güzel, anlamlı, uzun, kısa 29 Ekim şiirlerini merak ediyor. Haberimizin içeriğinden Cumhuriyet Bayramı için en özel, en duygusal 29 Ekim mesajlarını görebilir ve istediğinizi seçerek paylaşıp, düzenlenen törenlerde okuyabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021! Whatsapp, SMS 2, 3, 4, 5 kıtalık güzel, anlamlı, uzun, kısa 29 Ekim şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Ülkemiz tarihinde dönüm noktası Cumhuriyet'in ilan edilişi her yıl büyük bir mutlulukla, törenlenen ve düzenlenen etkinliklerle kullanıyor. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılında internet üzerinden paylaşmak ve yakınlarına mesaj göndermek isteyenler tarafından 29 Ekim şiirleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte haberimizde bulabilirsiniz.

    GÜZEL, ANLAMLI, UZUN VE KISA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ 2021

    CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

    Albayrağın gölgesinde,
    Şen Türküler gür sesinde.
    Kahramanlar ülkesinde,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Bak sevinçten coşanlara,
    Akın akın koşanlara.
    Sen de katıl, koş onlara,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Yüreğine şunu kazdır:
    29 Ekim yazdır.
    Ne yapılsa gene azdır,
    Cumhuriyet bayramı var!

    CUMHURİYET
    Yirmi Dokuz Ekimde,
    Cumhuriyet kuruldu
    Ulus özgür sesini,
    Tüm dünyaya duyurdu.
    Cumhuriyet bizlere
    Armağandır Ata'dan
    Egemenlik sesleri
    Yükseldi Ankara'dan.
    Al bayrağım göklerde,
    Övünçle dalgalanır.
    Cumhuriyet Bayramı,
    Hep kıvançla kutlanır.
    Hülya ÖNEL

    29 EKİM
    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

        YAŞASIN CUMHURİYET
        Coşkunuz, sevinçliyiz,
        Ayrı, gayrı değiliz,
        Bütün Türkler hep biriz,
        Yaşasın cumhuriyet.

        Dünyaya şeref saldık,
        Nice ülkeler aldık,
        Alnı lekesiz kaldık,
        Yaşasın cumhuriyet.

        Atatürk kalbimizde,
        Yürürüz her gün biz de
        Onun çizdiği izde,
        Yaşasın cumhuriyet.

        Türk, askerdir doğuştan;
        Hoşlanırız boğuştan,
        Bize anadır vatan,
        Yaşasın cumhuriyet...

        Yaşasın vatan ana,
        Bağlıyız candan ona,
        Ne mutlu Türk olana,
        Yaşasın cumhuriyet.

        CUMHURİYET'E

        Bağımsızlık, hürriyet,

        Sendedir Cumhuriyet.

        Kutluyoruz tüm millet,

        Varol sen Cumhuriyet.

        Seninle mutlu vatan

        Uğrunda dökeriz kan,

        Armağansın Ata'dan,

        Varol sen Cumhuriyet.

        Ulusumu yücelttin,

        Uygarlığa yönelttin,

        Yurdumu cennet ettin,

        Varol sen Cumhuriyet.

        Albayrağıma sarıl,

        Aydınlat ışıl ışıl,

        Kutlasın binlerce yıl,

        Varol sen Cumhuriyet.

        29 EKİM

        Cumhuriyet Bayramı

        Geldi bize ne mutlu!

        Bayraklarla donattık,

        Güzel okulumuzu.

        Sokaklarda, evlerde,

        Al bayrak dalgalanır.

        Onun o al rengini,

        Bütün bir dünya tanır.

        Yirmi dokuz ekimi

        Karşılarız neşeyle,

        Çünkü bu günde erdik

        Büyük Cumhuriyete.

        Yürüyün arkadaşlar,

        Hep ileri koşalım.

        Bugün bayramımız var.

        Gelin bayramlaşalım.

            CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ

            Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden sonra Anadolu işgal edilmişti. Halk Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli mücadeleye girişmişti. Bu mücadele 1923 senesinde milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı.

            Bu dönemde, , "Büyük Millet Meclisi" ismi altında 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanan halkın vekilleri, 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922 tarihinde alınan kararla saltanatı kaldırmıştır. Meclis hükümeti ülkeyi yönetmekteydi.

            27 Ekim 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti istifa etti, yerine yeni bir kabine kurulamadı. Mustafa Kemal Paşa; İsmet Paşa ile beraber bir kanun değişikliği tasarısı hazırladı ve 29 Ekim 1923 tarihinde meclise sunuldu. Kanunda yapılan değişikliklerin kabulüyle beraber Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmen ilan edilmiş oldu.

            Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 top atışı ile duyuruldu. 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havası içerisinde kutlandı.
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            Haberler Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021! Whatsapp, SMS 2, 3, 4, 5 kıtalık güzel, anlamlı, uzun, kısa 29 Ekim şiirleri!
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