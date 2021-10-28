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    • 28.10.2021 16:24
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    • 28.10.2021 16:56
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    Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?

    Türkiye'ye hasmane tutum besleyen 10 büyüklelçi hadsizce Türk yargısına müdahale etmeye kalktı ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu karşısında geri adım attılar. Diplomatik başarından muhalefet kanadı oldukça rahatsız oldu. Öte yandan CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin çağrılarına kulak verdi ve tezkereye “Hayır” oyu verdi. Peki Türkiye’nin gelişimi neden rahatsız ediyor? CHP ve HDP ortaklığı nereye gidiyor? Teröre karşı nerede konumlanıyorlar? Türkiye’nin diplomatik başarısı kimleri neden üzdü? Haberin detayları..

    CHP neden HDP’yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?

    Tezkereye karşı CHP-HDP birlikteliği gündemdeki sıcaklığını koruyor. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları:

    "İTTİFAK, TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLEMENİN ALTYAPISINI ORTAYA KOYUYOR"

    "Burada fotoğrafın geneline bakmak çok önemli ki durumu doğru anlamlandırabilelim. Belli bir zamandan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünü yapmış olduğu bir ittifak gerçekten Türkiye'yi kaos ortamına sürüklemenin altyapısını, zihinsel inşasını ve fiziksel yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Bunu belirli bir süredir adım adım görmekteyiz.

    "BÜYÜKELÇİLERİN HESAP EDEMEDİKLERİ ŞEY..."

    Bu büyükelçiler kendilerince Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türk yargısına müdahale etmeye kalkışıyorlar. Yani uluslararası vesayet rolünü üstleniyorlar. Onların hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarz şeylere geçit vermeyeceğidir.

        10 büyükelçi böyle bir hadsizliğe nasıl kalkıştı. Zira Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 haftadır ortaya koymuş olduğu suni fikri, siyasi ve zihni gündemlerle onlara altyapı hazırladı. PKK'nın elebaşının açıklamaları sonrasında CHP HDP'ye muhtaç olduğu için bu işbirliğinin devam etmesi gerekeni yaptılar. Zaten birkaç gün öncesinde de HDP'li isimler de aynı çağrıyı CHP'ye yapmıştı."

        Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar'in öne çıkan ifadeleri:

        "TÜRKİYE EGEMEN BİR DEVLET OLMANIN GEREĞİNİ İFA ETMİŞTİR"

        "Büyükelçiler konusunda uluslararası hukuk ciddi şekilde ihlal edildi. BM ve diğer kararlar vardır ve yargı dokunulmazlığı garanti altına alınır. Yargı hakkı egemenlik hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer yargı hakkına müdahil olursanız devletin egemenliğine karışmış olursunuz.

        İşte bizim muhalefetimizin sorgulaması gereken işte bu tutum ve davranıştır. Türkiye bunu büyük bir diplomatik başarı ile çözmüştür. Türkiye burada gereken dirayetli duruşu sergilemiştir. Türkiye egemen bir devlet olmanın gereğini ifa etmiştir.
            CHP neden HDP’yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?
            Haberler Güncel Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?
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