Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?

10 büyükelçi böyle bir hadsizliğe nasıl kalkıştı. Zira Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 haftadır ortaya koymuş olduğu suni fikri, siyasi ve zihni gündemlerle onlara altyapı hazırladı. PKK'nın elebaşının açıklamaları sonrasında CHP HDP'ye muhtaç olduğu için bu işbirliğinin devam etmesi gerekeni yaptılar. Zaten birkaç gün öncesinde de HDP'li isimler de aynı çağrıyı CHP'ye yapmıştı."

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar'in öne çıkan ifadeleri:

"TÜRKİYE EGEMEN BİR DEVLET OLMANIN GEREĞİNİ İFA ETMİŞTİR"