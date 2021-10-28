Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?

Tezkereye karşı CHP-HDP birlikteliği gündemdeki sıcaklığını koruyor. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları:
"İTTİFAK, TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLEMENİN ALTYAPISINI ORTAYA KOYUYOR"
"Burada fotoğrafın geneline bakmak çok önemli ki durumu doğru anlamlandırabilelim. Belli bir zamandan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünü yapmış olduğu bir ittifak gerçekten Türkiye'yi kaos ortamına sürüklemenin altyapısını, zihinsel inşasını ve fiziksel yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Bunu belirli bir süredir adım adım görmekteyiz.
"BÜYÜKELÇİLERİN HESAP EDEMEDİKLERİ ŞEY..."
Bu büyükelçiler kendilerince Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türk yargısına müdahale etmeye kalkışıyorlar. Yani uluslararası vesayet rolünü üstleniyorlar. Onların hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarz şeylere geçit vermeyeceğidir.