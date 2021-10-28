Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

Tezkereye hayır oyu veren CHP ve yandaş gazetecileri sınır ötesi operasyona karşı çıkarak adeta terör örgütlerine kalkan olma görevi üstlendi.CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Uğur Dündar , bugünkü köşesinde akıl dışı bir yazı kaleme aldı. Sınır ötesinde harekat yaptığımız için şehit verdiğimizi iddia eden Dündar, harekat yapmadığımız sürece PKK'nın Türkiye'ye saldırmayacağını ima etti.

"Türkiye, Beşar Esad'ı devirip yerine İhvan'cı bir yönetim getirebilmek amacıyla girdiği Suriye topraklarında şehit vermeye devam etti. En acısı da Mehmetçiğin IŞİD gibi radikal dinci terör örgütlerini temizleme misyonunu üstlendiği İdlib'de, Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırılarında 33 askerimizin şehit olmalarıydı.

ABD ise İsrail'in güvenliğini sağlamak için planlanan PKK/PYD garnizon devletini kurma gayretinden hiç vazgeçmedi.

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Ve önceki gün:

TBMM, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesinin 2 yıl süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti.

Yaşanacakları 3 yıl önce söylemişiz ama daha fazla canımızı kaybetmemeyi dileyerek bir kez daha belirtelim:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğunun tam idrakiyle Suriye rejimiyle acilen temas ve iş birliği kararını almalı!.."



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA: ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ TERÖRİSTLER BİZE SALDIRMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" demişti.