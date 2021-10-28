29 Ekim pano örnekleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pano çalışmaları! 29 Ekim Pano süslemeleri!

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli hazırlıklarını hızlandırdı. Kimi evinde, kimi okulda, kimi de işyerinde 29 Ekim süslemeleri yapıyor. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de Cuma günü kutlanacak. Bu yıl bayramın hafta içine denk gelmesiyle vatandaşları telaş sardı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir çok konu araştırılıyor. İşte bu konulardan birisi olan 29 Ekim pano örnekleri, çalışmaları ve süslemeleri!