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    • 28.10.2021 10:01
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    • 28.10.2021 10:11
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    Tezkere sonrası bölgede sıcak saatler! Irak ve Suriye'ye askeri sevkiyat başladı

    Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon yapabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yetki veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu vermesine rağmen Meclis'ten geçti. Tezkere sonra Irak ve Suriye'de sıcak saatler yaşanırken bölgeye zırhlı araçlar ve askerler sevk edildi.

    Tezkere sonrası bölgede sıcak saatler!

    TBMM Genel Kurulu, geçtiğimiz gün Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti.

    SEVKİYAT BAŞLADI

    Bu gelişmeden sonra sınır hattının batısındaki İdlib'e ve Barış Pınarı harekât bölgesinin batı ucu olan Tel Abyad cephelerine büyük miktarda askeri sevkiyat yapıldığı öğrenildi.

    TERÖRİSTLER TİTRİYOR

    Dün gece bir saat içerisinde 200'den fazla zırhlı araç hududu geçerek İdlib'e ulaştı. Cephe hattında korunaklı tünel oluşturmaya yarayan hazır beton bloklar da önceki gün tırlarla İdlib'e sevk edilmişti.

        Rusya ile imzalanmış Soçi Anlaşması ile belirlenen sınır hattının öbür tarafında binlerce rejim askeri ve İran destekli terörist gruplar bulunuyor. Rusya'nın da hava desteğiyle zaman zaman İdlib'i bombalayan bu gruplar hem sivillerin ölümüne yol açıyor hem de Türkiye'ye yönelik göç baskısının artmasına neden oluyor.

        SICAK SAATLER

        İdlib dışında yoğun sevkiyatın yaşandığı diğer nokta da Tel Abyad cephesi oldu. Barış Pınarı harekât bölgesinde Tel Abyad güneyinde bulunan Ayn İsa beldesi halen PKK/YPG'li teröristlerin kontrolünde bulunuyor. Tel Abyad'ın hemen batısında ise örgütün Kobani ismiyle nitelendirdiği Ayn el-Arab ilçesi var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun sevkiyatı sonrası terör örgütünün Ayn İsa'ya yoğun tahkimatta bulunduğu belirtiliyor.

        SINIRIN 3'TE 2'Sİ KAPATILACAK

        Suriye'ye sevkiyat sürerken yakında başlayacak harekâta ilişkin çarpıcı açıklama Türk güvenlik kaynaklarından geldi. yetkililer, Suriye kuzeyine gece saatlerinde yüzlerce komandonun sevk edildiğini kaydederken şu sözler ise yeni operasyonun hedefine ilişkin en çarpıcı satırlar oldu: "Operasyon ile 910 kilometrelik sınırın üçte ikisinden fazlası kapatılmış olacak." Bu ifade, Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı harekât bölgelerinin birleştirileceğini ve Münbiç-Ayn el-Arab-Ayn İsa hattının kesin bir şekilde terörden temizleneceğini gösteriyor. Hakimiyet alanının güney yönlü genişleyip genişlemeyeceği, Suriye Milli Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep-Rakka hattına inip inmeyeceğini zaman gösterecek.

        CHP VE HDP AYNI SAFTA

        Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis'te görüşülmesi öncesinde CHP, vereceği oyu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz" dedi. CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.

        HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti. HDP ve CHP'nin PKK'ya kalkan olan bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır." dedi.
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