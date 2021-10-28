Tezkere sonrası bölgede sıcak saatler! Irak ve Suriye'ye askeri sevkiyat başladı

SINIRIN 3'TE 2'Sİ KAPATILACAK

Suriye'ye sevkiyat sürerken yakında başlayacak harekâta ilişkin çarpıcı açıklama Türk güvenlik kaynaklarından geldi. yetkililer, Suriye kuzeyine gece saatlerinde yüzlerce komandonun sevk edildiğini kaydederken şu sözler ise yeni operasyonun hedefine ilişkin en çarpıcı satırlar oldu: "Operasyon ile 910 kilometrelik sınırın üçte ikisinden fazlası kapatılmış olacak." Bu ifade, Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı harekât bölgelerinin birleştirileceğini ve Münbiç-Ayn el-Arab-Ayn İsa hattının kesin bir şekilde terörden temizleneceğini gösteriyor. Hakimiyet alanının güney yönlü genişleyip genişlemeyeceği, Suriye Milli Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep-Rakka hattına inip inmeyeceğini zaman gösterecek.

CHP VE HDP AYNI SAFTA

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis'te görüşülmesi öncesinde CHP, vereceği oyu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz" dedi. CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti. HDP ve CHP'nin PKK'ya kalkan olan bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır." dedi.