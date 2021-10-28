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    • Güncel
    • 28.10.2021 10:12
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    • 28.10.2021 10:34
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    Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşananların perde arkasını açıkladı!

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşanan gelişmelerin perde arkasını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı büyükelçilerin bavullarını toplamaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Genç diplomatlar adı altında bir adım atıldı. Tabii ki büyükelçilerin haberi olmadan böyle bir şey olmaz. Bu fikir genç diplomatlardan çıktı." dedi. Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Bize görüşme talebinde bulunan ülkelerin listesini Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu perde arkasını açıkladı!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşanan gelişmelerin perde arkasını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı büyükelçilerin bavullarını toplamaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Genç diplomatlar adı altında bir adım atıldı. Tabii ki büyükelçilerin haberi olmadan böyle bir şey olmaz. Bu fikir genç diplomatlardan çıktı." dedi.



    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;


    "10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. İnsanlar görüşlerini bildirebilir ama Viyana Sözleşmesine baktığımızda her şey çok açık. Diplomatlara 41. madde açıkça görevde bulunduğunuz ülkenin içişlerine karışmazsınız diyor. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, hepsini çağırın hadlerini bildirin dedim. Hepsi çağrıldı hadlerini aştıklarını söylediler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu kişiler sınır dışı edilmesi için hemen çalışmalara başladık. Diplomaside bunun yöntemleri var, bunun hazırlıklarını yapmaya başladık. Sözleşmenin 9. maddesine göre zaten herhangi bir gerekçe göstermeden de sınır dışı edebilir.


    BAVULLARINI HAZIRLAYANLAR OLMUŞ
    Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası panik başladı. Bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'deki milletimizin hissiyatını yansıtan açıklaması sonrası bavullarını hazırlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar kararlılığımızı görünce nasıl geri adım atacaklarını düşünmeye başladılar. Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var.


        HEMEN GERİ ADIMLAR GELDİ
        Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. Biliyorsunuz. ABD Beyaz Saray'dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz.

        ABD Büyükelçisi Türkiye'ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye'nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye'ye ders vermek haddine değil.

        Bu işin G-20 ile alakası yok. Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı. Bazılarının ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Özellikle ABD elçisinin ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Açıklamanın ardında Biden var Haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre. Açıklamanın ardında Biden var Haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre. Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin.


        OSMAN KAVALA DAVASI
        Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir?

        Kavala hakkında bir çok suçlama var. Şuan hakkındaki başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam ediyor. Aslında AİHM'in kararı uygulandı. Bunu netleştirmemiz gerek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de burada yanlış yaptı. Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz. Neden bir dosya bu kadar ön plana çıkıyor. Bildirinin içinde kimselerin imzası var.

        Fransa var mesela. Hapishanelerde işkence ile ilgili 2011 yılında AİHM Fransa'yı mahkum ediyor, Fransa 10 yıldır bu kararı uygulamıyor ve tek bir kişi bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülkeler bize ders vermeye çalışıyorlar ama kendileri mahkeme kararlarını uygulamıyorlar.


        ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ
        Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Önce konuşma sıraları belli olacak. Ona göre arkadaşlarımız bir saat üzerinde çalışıyorlar. Tarih, saat belli olur. Bize görüşme talebinde bulunan ülkelerin listesini Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.

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        Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşananların perde arkasını açıkladı!
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