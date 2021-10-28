Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşananların perde arkasını açıkladı!

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye'nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye'ye ders vermek haddine değil.

Bu işin G-20 ile alakası yok. Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı. Bazılarının ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Özellikle ABD elçisinin ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Açıklamanın ardında Biden var Haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre. Açıklamanın ardında Biden var Haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre. Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin.





OSMAN KAVALA DAVASI

Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir?



Kavala hakkında bir çok suçlama var. Şuan hakkındaki başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam ediyor. Aslında AİHM'in kararı uygulandı. Bunu netleştirmemiz gerek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de burada yanlış yaptı. Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz. Neden bir dosya bu kadar ön plana çıkıyor. Bildirinin içinde kimselerin imzası var.





Fransa var mesela. Hapishanelerde işkence ile ilgili 2011 yılında AİHM Fransa'yı mahkum ediyor, Fransa 10 yıldır bu kararı uygulamıyor ve tek bir kişi bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülkeler bize ders vermeye çalışıyorlar ama kendileri mahkeme kararlarını uygulamıyorlar.



ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Önce konuşma sıraları belli olacak. Ona göre arkadaşlarımız bir saat üzerinde çalışıyorlar. Tarih, saat belli olur. Bize görüşme talebinde bulunan ülkelerin listesini Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.