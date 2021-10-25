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    • 25.10.2021 17:13
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    SON DAKİKA: Türkiye'ye Osman Kavala ayarı vermeye çalışan 10 büyükelçi geri adım attı! Başkan Erdoğan yine kazandı CHP ve yandaş medyası kaybetti

    Son dakika haberleri... ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül ise 11. ve12. büyükelçi gibi konuşarak o isimlere destek vermişti. Bugün ABD başta olmak üzere açıklama yapan 10 büyükelçilik geri adım attı. Kılıçdaroğlu ve Gül ise bir kez daha boşa düştü.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan kazandı! Loser’lar yine kaybetti

    ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

    AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Başkan tarafından olumlu karşılandı.

    "VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDESİNE RİAYET ETMEYİ TEYİT EDER"
    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

    Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

    BAŞKAN ERDOĞAN YİNE KAZANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sorosçu Osman Kavala için Türkiye'ye ayar vermeye çalışan 10 büyükelçi için "Öbür tarafta yatıyorlar kalkıyorlar, Kavala, Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Dışişleri Bakanlığı'na geliyorlar onun için. Bu ne terbiyesizliktir ya, burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam* ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim." ifadelerini kullanmıştı. CHP, İYİ Parti, Abdullah Gül'ün de aralarında bulunduğu Türkiye'yi ezik ve sürekli olarak kaybetmeye mahkum olarak gören grup ise Erdoğan'a bu sözleri nedeniyle tepki gösterip büyükeçilere destek çıkmıştı. 10 büyükelçinin bugün geri adım atması Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyaip Erdoğan'a bugün diplomasi alanında bir kez daha zafer kazandırdı.

    LOSER'LAR YİNE KAYBETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmeye alışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül'ün de aralarında bulunduğu grup ise kaybetti. Adeta 11. ve 12. büyükeçi gibi konuşan Kılıçdaroğlu ve Gül ile yanındaki isimler boşa düştüler.

    KILIÇDAROĞLU'NUN TWEETİ AKILLARDA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 büyükelçiye destek için şu tweeti atmıştı:

    "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini" vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!"

        ABDULLAH GÜL DE 12. BÜYÜKEÇİ GİBİ KONUŞTU
        Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları iç basından dış basına kadar büyük ses getirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, 10 ülkenin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair rahatsızlığını açıkladı.

        "ELÇİYE ZEVAL OLMAZ"
        Sözcü'nün haberine göre Gül, bu karara tepki göstererek "Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım." ifadelerini kullandı.

        MANDACI ÜNAL ÇEVİKÖZ DE DESTEKLEMİŞTİ
        Türkiye'nin dış politikadaki her hamlesine karşı çıkan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyi savundu. Türkiye'nin 'Mavi Vatan' kavramından rahatsız olan, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını savunan mandacı Çeviköz, Osman Kavala'nın yargılanmasında Türk yargısına dil uzatan büyükelçileri "10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana" sözleriyle destekledi.

        CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün skandalları bitmek bilmiyor. "Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu" sözlerini daha önce sarf edip, TSK'yı hedef alan Çeviköz, "Suriye'de çocuklara silah eğitimi veriliyor" iftirasında bulunmuştu. CHP'li ismin son bombası ise 10 büyükelçi.

            BÜYÜKELÇİLERİN YANINDA

            Çeviköz, ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak çağrısı sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilmesini eleştirdi.

            Twitter hesabından açıklamada bulunan Çeviköz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." dedi.

            "DOSTÇA BU YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ HATIRLATMIŞLARDIR"
            Ayrıca Çeviköz, "Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM'nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" ifadelerini kullandı.

            AKLI SIRA MİZAH YAPAN ENGİN ÖZKOÇ

                10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesiyle ilgili Türkiye'ye değil büyükelçilere destek veren Engin Özkoç da aklı sıra mizah yapmıştı.

                ŞİRİN PAYZIN ÜZGÜN

                CHP'li gazetecilerden Şirin Payzın ise 10 büyükelçinin geri adım atmasından dolayı duyguğu üzüntüyü dile getirdi.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'ye Osman Kavala ayarı vermeye çalışan 10 büyükelçi geri adım attı! Başkan Erdoğan yine kazandı CHP ve yandaş medyası kaybetti
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