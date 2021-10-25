WhatsApp üzerinden negatif PCR testi satan laboratuvara baskın

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. Esenler'de bulunan bir laboratuvarda, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, sözkonusu laboratuvara baskın düzenledi.
YAPILAN BASKIN GÖRÜNTÜLENDİ
İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, Esenler'deki laboratuvara girerek iddialara yönelik incelemeler yaptı. Ekipler, laboratuvardaki bilgisayar kayıtlarını inceledi. İnceleme yapıldığı sırada turistlerin laboratuvar merkezine sonuç almak için geldikleri görüldü. Laboratuvar çalışanları ile müşterileri arasında geçen konuşmalar da kameraya yansıdı. Denetim öncesinde laboratuvar merkezinin duvarında asılı olan eğitim sertifikasının, baskın anında kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.
200-300 LİRA ARASI ÜCRET TALEP EDİYORLAR
Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.