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    10 büyükelçi haddini aştı yargıya ayar vermeye kalktı! Ankara rest çekince de şaşırdı

    Batılı 10 ülke, Türk yargısına müdahaleye yeltendi. Ankara tokat gibi bir cevap verdi. Elçilerin sınırdışı edilebileceğini bildirdi. ABD ve Almanya başta olmak üzere hepsi yelkenleri indirdi. Batılı başkentler, Ankara'nın atacağı yeni adımlara kilitlendi.

    10’lar şokta!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala hakkında açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etme kararlılığı, şok etkisi yarattı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, konuya netlik getirmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini söyledi. Almanya 10 ülkenin bu konu hakkında iletişim halinde olduğunu bildirdi. Norveç, "Büyükelçimiz istenmeyen kişi ilan edilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadı" dedi. AP Başkanı David Sassoli "Sindirilmeyeceğiz. Osman Kavala'ya özgürlük" deme cüretini gösterdi.

    Yeni Zelanda, resmi bildirimi beklediklerini söyledi. Bu arada muhalefet de kendini gösterdi. Büyükelçilere üstü kapalı da olsa destek verdi.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası" olduğunu iddia etti. İyi Parti, "Dış politikanın iç siyasete malzeme ve meze yapıldığı" yalanını söyledi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise böylesi bir adımın en büyük diplomasi krizi olacağını kaydetti. SP Lideri Temel Karamollaoğlu da Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini yineledi.

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    Haberler Güncel 10 büyükelçi haddini aştı yargıya ayar vermeye kalktı! Ankara rest çekince de şaşırdı
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