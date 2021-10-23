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    • 23.10.2021 16:52
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    Persona non grata nedir, ne demek? İstenmeyen adam nedir? Persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki konuşması esnasında bahsettiği "Persona non grata" kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinden "Persona non grata nedir, ne demek?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

    Persona non grata nedir, ne demek? Persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor?

    Eskişehir'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması esnasında bahsettiği "Persone non grata" ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim" ifadelerini kullandı. Peki, persone non grata nedir, ne demek? Persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

    PERSONA NON GRATA NEDİR, NE DEMEK?

    Devletler arası ilişkilerde persona non grata (Latince: "istenmeyen kişi", çoğul: personae non gratae), bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükûmeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişidir.

    İşte kelimeye dair tüm bilgiler;

    Kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul edilir.

    Diplomasi

    Diplomatik bağışıklık misyon üyelerini seviyesine bağlı olmak kaydıyla yasalardan korurken, Viyana Konvansiyonu'nun 41 ve 42. maddeleri bu kişileri bulundukları ülkenin yasa ve düzenlemelerine saygı duymakla sorumlu tutar.

        Terim ayrıca diplomatların ajanlık yaptıklarından şüphelenilmesi durumunda diplomatları kovmak için ve hoşnutsuzluk ifadesi olarak da kullanılır. "Tit-for-tat" olarak bilinen karşılıklı değişimlere örnek olarak ise Soğuk Savaş boyunca yapılanlar, günümüzde ise ABD ile Venezuela arasındaki değişimler gösterilebilir.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim. (10 büyükelçinin Kavala açıklaması) Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Persona non grata nedir, ne demek? İstenmeyen adam nedir? Persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor?
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