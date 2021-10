Persona non grata nedir, ne demek? İstenmeyen adam nedir? Persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor?

Eskişehir'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması esnasında bahsettiği "Persone non grata" ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim" ifadelerini kullandı. Peki, persone non grata nedir, ne demek? Persone non grata kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

PERSONA NON GRATA NEDİR, NE DEMEK?

Devletler arası ilişkilerde persona non grata (Latince: "istenmeyen kişi", çoğul: personae non gratae), bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükûmeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişidir.

İşte kelimeye dair tüm bilgiler;