Kemal Kılıçdaroğlu Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiye destek verdi

ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak açıklamalarını gündemde yerini koruyor. Toplu olarak Dışişlerine çağrılan büyükelçilere tepki sürerken, Başkan Erdoğan "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" açıklaması yapmıştı.
KILIÇDAROĞLU YİNE YABANCILARIN YANINDA
Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiye ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayda yine millilikten uzak bir tavırla yabancıların yanında yer alan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP Lideri, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini" vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" dedi.
CHP'Lİ İSİMLER TÜRKİYE KARŞISINDA
Türkiye'nin dış politikadaki her hamlesine karşı çıkan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyi savundu. Türkiye'nin 'Mavi Vatan' kavramından rahatsız olan, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını savunan mandacı Çeviköz, Osman Kavala'nın yargılanmasında Türk yargısına dil uzatan büyükelçileri "10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana" sözleriyle destekledi.