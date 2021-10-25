Persona non grata ne anlama geliyor? İstenmeyen adam ne demek? Viyana Sözleşmesi nedir, 41. maddesinde neler var?

İSTENMEYEN ADAM NE DEMEK? PERSONA NON GRATA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Persone non grata kelimesi istenmeyen kişi anlamına gelir. İstenmeyen adam kelimesi, devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi için kullanılmaktadır. Türkiye eğer bu kararı alırsa Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Türkiye'de istenmeyen adam ilan edilecek.

Böyle bir durumda Türkiye'nin de bu ülkelerde bulunan büyükelçileri geri gönderilecek.

"İstenmeyen kişi"; kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor.