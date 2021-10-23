Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için harekete geçiliyor

ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak açıklamalarının yankısı sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak toplu olarak uyarılan ve Türkiye'nin tepkisi iletilen büyükelçiler konusunda son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama, büyükelçilere yaptıklarının faturasını ödetecek olası karşı adımları gündeme getirdi.

AŞAMALI HAMLELER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre diplomaside yerleşik kurallar uyarınca, Türkiye'nin egemenlik haklarını açık şekilde ihlal girişiminde bulunan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'yle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Diplomaside, persona non grata (istenmeyen adam) ilanı, son seçenek. Ancak bu seçeneğe kadar aşama aşama uygulanabilecek diplomatik hamleler bulunuyor.