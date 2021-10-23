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    • Güncel
    • 23.10.2021 09:50
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    • 23.10.2021 09:55
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    Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için harekete geçiliyor

    Yerli Soros Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi, ‘zorlayıcı diplomasi’ ile karşı karşıya kalacak. Dışişleri Bakanlığı’nın atacağı adımların en hafifi, bu diplomatların bürokratik talep ve işlemlerinin yavaşlatılması. Son adım ise “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan edilme. Başkan Erdoğan, söz konusu büyükelçiler için “Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?” açıklaması yapmıştı.

    10 büyükelçi için harekete geçiliyor

    ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak açıklamalarının yankısı sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak toplu olarak uyarılan ve Türkiye'nin tepkisi iletilen büyükelçiler konusunda son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama, büyükelçilere yaptıklarının faturasını ödetecek olası karşı adımları gündeme getirdi.

    AŞAMALI HAMLELER
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre diplomaside yerleşik kurallar uyarınca, Türkiye'nin egemenlik haklarını açık şekilde ihlal girişiminde bulunan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'yle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Diplomaside, persona non grata (istenmeyen adam) ilanı, son seçenek. Ancak bu seçeneğe kadar aşama aşama uygulanabilecek diplomatik hamleler bulunuyor.

    KISITLAMALAR GÜNDEMDE
    Türkiye karşıtlığında buluşan büyükelçiler için bürokratik talep ve işlemlerini yavaşlatıcı uygulamalar devreye girebilir. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde büyükelçilerin taleplerine olumlu yanıt verilmemesi, üst düzey görüşme, randevu isteklerinin reddedilmesi gibi tedbirler, bu doğrultuda ilk etapta uygulanabilecek karşılıklar arasında. Gerilimin sürmesi halinde bu tedbirlerin bir ileri aşamasında ise büyükelçileri 'yok sayma' seçeneği yer alıyor.

    SON ÇARE DEPORT
    Büyükelçilerin, Viyana Sözleşmesi 41. maddesi 1'inci fırkasında düzenlenen "bulunduğu devletin içişlerine karışmama" görevini ihlal ettiği gerekçesiyle "persona non grata(istenmeyen adam)" ilan edilmesi yer alıyor. Ancak Ankara henüz bu aşamadan uzakta ve süreci izliyor. Ankara, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının yerine getirilmesi konusundaki taleplerin konuşma zeminini Avrupa Komisyonu olarak görüyor.



    Norveç Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg

        Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet

        Fransa Ankara Büyükelçisi nHerve Magro

        Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton

            ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield



            Kanada Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar

            Finlandiya Ankara Büyükelçisi nAri Mäki


            Danimarka Ankara Büyükelçisi nDanny Annan

            İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström

            Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz

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