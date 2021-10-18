Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve HDP'lilerin birlikte poz verdiği 'Hafıza Odası' sergisine çelenk gönderdiği ortaya çıktı!

DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRMEZDEN GELDİ HDP'LİLERLE SERGİ GEZDİ

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık'la birlikte boy gösterdi.

İmamoğlu söz konusu sergide "Ülkemizde, fazla da uzak olmayan bir zamanda huzuru, barışı, aynı olmayı; hep birlikte, beraberce yeniden inşa edeceğiz. Ben, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak, hayatımın en umutlu dönemini yaşıyorum. Öyle ki hissettiklerim umudun çok ötesinde. Çünkü çok iyi biliyorum ki müreffeh bir ülkenin inşası ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi gerektirir. Birleşmek için bir engelimiz var mı? Hayır, hiç yok. Peki bu engelin olmadığını görmedik mi? İstanbul'daki 2 seçimde de gördük. İstanbul'da başardıklarımızı, Türkiye'de de hep birlikte başarabiliriz. Kırık kalpleri, zedelenmiş güvenleri telafi etmek yöneticilerin görevidir ve göreceksiniz telafi edeceğiz de..." ifadeleriyle ittifak mesajı verdi.