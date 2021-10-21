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    • 21.10.2021 12:58
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    Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında FETÖ'den 8 yıl hapis talebi

    Son dakika haberine göre Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un FETÖ'den yargılandığı davada savcılık mütaalasını açıkladı. Sabriü Uzun hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

    Sabri Uzun hakkında FETÖ’den 8 yıl hapis talebi

    Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sabri Uzun hakkında zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

    Sabri Uzun, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 26 Nisan 2019'da tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Uzun ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanığın ve avukatının beyanları alındı. Ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünü sundu. Görüşte FETÖ'ye ilişkin "Üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraati talep edilen Uzun'un zincirleme şekilde 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Uzun'un soruşturma aşamasında FETÖ'ye ilişkin verdiği bilgiler nedeniyle söz konusu cezadan indirim yapılması da istendi.

    Uzun ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

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